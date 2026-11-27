نتایج پیمایش ملی جدید در بریتانیا نشان می‌دهد یک‌سوم جوانان هرگز رابطه جنسی نداشته‌اند، در حالی که مصرف پورن و ارسال تصاویر جنسی افزایش یافته است.

بر اساس آخرین یافته‌های منتشر شده در مجله پزشکی لنز، رفتارهای جنسی در بریتانیا دستخوش تغییرات بنیادین شده است. این پژوهش گسترده که در چهارمین دوره پیمایش ملی نگرش‌ها و سبک زندگی جنسی انجام شده، نشان می‌دهد جوانان و نوجوانان بریتانیایی نسبت به نسل‌های قبل کمتر با همسر یا شرکای خود رابطه جنسی برقرار می‌کنند. با این حال، میزان تعاملات جنسی آنلاین و تماشا پورنوگرافی در این قشر به شدت افزایش یافته است.

آمار باورنکردننده از کاهش رابطه و افزایش پورن

داده‌های دقیق این پژوهش که با نظرسنجی از ۶۷۰۰ نفر در سنین ۱۶ تا ۵۹ سال در سراسر بریتانیا جمع‌آوری شده، حاکی از آن است که نیمی از افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله در سال گذشته تصاویر جنسی را از طریق گوشی همراه رد و بدل کرده‌اند. همچنین، تقریبا ۹ نفر از هر ۱۰ مرد جوان و یک‌سوم از زنان این گروه سنی ابراز داشته‌اند که محتوای پورنوگرافی تماشا می‌کنند. جالب توجه اینکه نرخ باکرگی در این بازه سنی به ۳۳ درصد رسیده است که رشد قابل توجهی نسبت به ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۰ محسوب می‌شود.

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در مقایسه با سال ۱۹۹۰، تعداد دفعات رابطه جنسی در بزرگسالان زیر ۴۵ سال به طور متوسط از یک بار در هفته به دو بار در ماه کاهش یافته است. میانگین تعداد شرکای جنسی در طول زندگی نیز پنج نفر برآورد شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تماس با افراد هم‌جنس در هر دو جنس افزایش یافته، هرچند ارقام دقیق این روند هنوز کاملاً شفاف نیست.

تحلیل علل و دیدگاه‌های کارشناسان

سوزان کلیفتون از کالج دانشگاهی لندن و پروفسور وندی مک‌داول از دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن، از پژوهشگران اصلی این مطالعه، تأکید می‌کنند که نمی‌توان این تغییرات را صرفاً به استفاده از نمایشگرها نسبت داد. عوامل متعددی مانند کاهش مصرف الکل، افزایش زندگی مشترک با والدین، افزایش اختلالات سلامت روان و تأثیرات همه‌گیری کرونا در این زمینه دخیل هستند.

همچنین تغییر نگرش‌ها درباره رضایت جنسی باعث شده جوانان بیشتر در مورد زمان شروع روابط و تمایل خود تأمل کنند. دکتر لورا اوکلی همچنین اشاره می‌کند که عواملی مانند ناامنی اقتصادی و اضطراب تغییرات اقلیمی نیز بر تصمیم‌گیری‌های آینده‌نگر و اولویت‌های زندگی جوانان تأثیرگذار بوده‌اند.

پیامدها و نیازهای آینده

اگرچه مصرف پورن و خودارضایی در میان کسانی که هرگز رابطه جنسی نداشته‌اند کمتر است، اما نگرانی‌هایی درباره روابط محافظت‌نشده وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد بسیاری از جوانان از روش‌های جلوگیری استفاده نمی‌کنند که می‌تواند منجر به بارداری‌های ناخواسته و عفونت‌های آمیزشی شود. در مقابل، تعداد زنانی که قصد فرزندآوری ندارند، در دهه گذشته بیش از دو برابر شده و در زنان ۱۶ تا ۴۴ ساله به ۱۷ درصد رسیده است.

پژوهشگران اعلام کرده‌اند که در مطالعه بعدی احتمالاً به بررسی تأثیر هوش مصنوعی و چت‌بات‌های عاطفی بر رفتارهای جنسی خواهند پرداخت. با توجه به این تغییرات، برنامه‌ریزی برای خدمات بهداشتی و مراقبتی خانواده نیازمند بازنگری اساسی است تا پاسخگوی نیازهای جدید شهروندان بریتانیا باشد.