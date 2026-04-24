کاهش چشمگیر آمادگی نظامی آمریکا پس از حملات به ایران

گزارشها حاکی است استفاده گسترده از موشکهای استراتژیک در حملات اخیر به ایران، توان آمادگی نظامی آمریکا در برابر روسیه و چین را به شدت کاهش داده است. مصرف گسترده تسلیحات پیشرفته، ذخایر مهمات آمریکا را به سطح نگرانکنندهای رسانده است.
گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که استفاده گسترده و بیسابقه از موشک های استراتژیک و تسلیحات پیشرفته در جریان حملات اخیر به ایران ، به طور چشمگیری توان آمادگی نظامی ایالات متحده آمریکا را در برابر رقبای اصلی خود، یعنی روسیه و چین ، تضعیف کرده است.
این وضعیت نگرانکننده، نتیجه مستقیم سیاستهای مداخلهجویانه پنتاگون و تلاشهای گسترده برای تقویت حضور نظامی و حمایت از رژیم صهیونیستی در خاورمیانه است. تحلیلگران نظامی معتقدند که این کاهش چشمگیر در ذخایر تسلیحاتی، نه تنها توانایی آمریکا در پاسخگویی به تهدیدات احتمالی از سوی روسیه و چین را محدود میکند، بلکه پیامدهای ژئوپلیتیکی گستردهای را نیز به همراه خواهد داشت و ممکن است به تغییر موازنه قدرت در سطح جهانی منجر شود.
بر اساس اطلاعات فاش شده از سوی منابع آگاه در پنتاگون و گزارشهای منتشر شده در رسانههای معتبر مانند نیویورک تایمز، آمریکا در جریان درگیریهای اخیر، بخش قابل توجهی از ذخایر استراتژیک خود را مصرف کرده است. این مصرف گسترده شامل انواع مختلفی از موشکها، از جمله موشکهای کروز دوربرد، موشکهای پاتریوت، موشکهای Precision Strike و ATACMS میشود. به طور خاص، گزارشها نشان میدهند که ارتش آمریکا از آغاز درگیریها، تقریباً 1100 موشک کروز دوربرد را به کار گرفته است.
این تعداد، تقریباً معادل کل تعداد موشکهای کروز باقیمانده در انبارهای ایالات متحده است؛ تسلیحاتی که پیشتر به طور ویژه برای نبرد احتمالی با چین و مقابله با قدرت نظامی رو به رشد این کشور توسعه یافته بودند. علاوه بر این، بیش از 1000 موشک کروز تاماهاک نیز در این مدت شلیک شده است که این رقم، ده برابر میزان خرید سالانه این موشکها را نشان میدهد.
مصرف انبوه موشکهای تاماهاک، که به عنوان یکی از مهمترین تسلیحات راهبردی آمریکا شناخته میشوند، نشاندهنده عمق درگیری و میزان حمایت نظامی گسترده آمریکا از اسرائیل است. همچنین، گزارشها حاکی از آن است که بیش از 1200 موشک پاتریوت و بیش از 1000 موشک Precision Strike و ATACMS نیز در این عملیاتها مصرف شدهاند. این آمارها به وضوح نشان میدهند که آمریکا در مدت زمان کوتاهی، حجم عظیمی از تسلیحات پیشرفته خود را از دست داده است.
مقامات دفاعی آمریکا نیز سطح ذخایر فعلی مهمات را «بهطور نگرانکنندهای کم» توصیف کردهاند و هشدار دادهاند که بازسازی این ذخایر به زمان و هزینه قابل توجهی نیاز دارد. این وضعیت، آمریکا را در موقعیتی آسیبپذیر قرار میدهد و توانایی این کشور را در پاسخگویی به بحرانهای احتمالی در سایر نقاط جهان نیز محدود میکند.
بر اساس اطلاعات ارائه شده به سناتورهای آمریکایی، وزارت دفاع تنها در دو روز نخست جنگ، مهماتی به ارزش 5.6 میلیارد دلار را به کار گرفته است. این رقم، نشاندهنده هزینههای هنگفت و غیرقابل تصوری است که آمریکا برای حمایت از اسرائیل متحمل شده است. این هزینهها، علاوه بر کاهش ذخایر تسلیحاتی، فشار اقتصادی قابل توجهی را بر بودجه فدرال آمریکا وارد میکند و ممکن است به کاهش بودجه سایر برنامههای مهم دولتی منجر شود.
در مجموع، گزارشهای منتشر شده نشان میدهند که استفاده گسترده از موشکهای استراتژیک در حملات اخیر به ایران، نه تنها توان آمادگی نظامی آمریکا را در برابر روسیه و چین تضعیف کرده است، بلکه پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی گستردهای را نیز به همراه داشته است. این وضعیت، آمریکا را در موقعیتی چالشبرانگیز قرار میدهد و نیازمند بازنگری در سیاستهای خارجی و نظامی این کشور است.
تحلیلگران معتقدند که آمریکا باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش تنشها در خاورمیانه و جلوگیری از درگیریهای بیشتر باشد تا از تضعیف بیشتر توان نظامی و اقتصادی خود جلوگیری کند. همچنین، آمریکا باید بر تقویت روابط دیپلماتیک با روسیه و چین تمرکز کند تا از بروز هرگونه درگیری احتمالی با این کشورها جلوگیری کند. در غیر این صورت، آمریکا ممکن است با چالشهای امنیتی و اقتصادی جدیتری در آینده مواجه شود
آمریکا ایران روسیه چین تسلیحات موشک خاورمیانه پنتاگون نیویورک تایمز آمادگی نظامی