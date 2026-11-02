کاهش اهمیت تنگه هرمز و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران

تحلیل کارشناسان درباره کاهش استراتژیک تنگه هرمز، بازگشت صادرات نفت به سطح پیش از جنگ و تأثیرات تورمی بر اقتصاد ایران در شرایط تحریم.

جنگ خاورمیانه و تنش‌های پیرامون تنگه هرمز معادلات بازار جهانی انرژی را دگرگون کرده و کشورهای منطقه را به سمت جست‌وجوی مسیرهای جایگزین سوق داده است. این تحولات نه تنها نقش راهبردی این آبراه حیاتی را زیر سوال برده، بلکه پیامدهای عمیق اقتصادی برای ایران و واردکنندگان بزرگ نفت ایجاد کرده است. برنامه رادیویی "پاراگراف اول" با حضور دو کارشناس ارشد، احمد علوی و همایون فلک‌شاهی ، به بررسی ابعاد این تغییرات پرداخت.

استراتژی فشار و زیان‌های احتمالی برای ایران

احمد علوی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی ساکن استکهلم که سابقه همکاری با شرکت ملی نفت ایران را دارد، معتقد است استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار، اگر به نتیجه مورد نظر نرسد، ممکن است در نهایت به زیان خود ایران تمام شود. او با اشاره به بحران‌های گذشته بازار نفت خاطرنشان می‌کند که تصور وجود یک بازار عادی و بدون ریسک، افسانه‌ای بیش نیست. بازار نفت در سال ۱۹۷۳، طی انقلاب ایران و جنگ نفتکش‌ها در دهه ۱۳۶۰ با شوک‌های بزرگی روبه‌رو شد، اما توانست خود را با شرایط جدید سازگار کند.

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به گفته علوی، در بحران کنونی برخلاف انتظار ایران، کشورهای دیگر توانسته‌اند بخشی از مشکلات ناشی از اختلال در تنگه هرمز را مدیریت کنند. راهکارهایی مانند انتقال نفت از یک نفتکش به نفتکش دیگر، جابه‌جایی محموله‌ها به دریای عمان و دریای سرخ، و استفاده از خطوط لوله جایگزین به کار گرفته شده‌اند. عربستان سعودی به دنبال افزایش ظرفیت صادرات نفت از مسیر دریای سرخ است و کشورهایی مانند عراق نیز برای یافتن مسیرهای جایگزین با همسایگان خود مذاکره می‌کنند.

این اقتصاددان تأکید می‌کند که چنین روندی در بلندمدت از اهمیت تنگه هرمز خواهد کاست. هدف قرار دادن مسیرهای صادراتی کشورهای جنوبی خلیج فارس، در نهایت هزینه‌هایی را به خود ایران تحمیل می‌کند که با پیامدهای محدود شدن صادرات نفت و واردات کالا قابل مقایسه است. اگر کشورهای دیگر وابستگی خود را به تنگه هرمز کاهش دهند، قدرت اثرگذاری این اهرم فشار کمتر می‌شود، اما مشکلات اقتصادی ایران همچنان باقی خواهد ماند.

پیش‌بینی کاهش اهمیت راهبردی آبراه تا چهار سال آینده

همایون فلک‌شاهی، رئیس بخش تحلیل داده‌های نفت خام در شرکت کپلر و تحلیلگر بازار جهانی انرژی، پیش‌بینی می‌کند که بسیاری از پروژه‌های جایگزین طی سه تا چهار سال آینده به بهره‌برداری برسند. این رویداد منجر به کاسته شدن از اهمیت کنونی تنگه هرمز در ترانزیت انرژی جهان خواهد شد. امارات متحده عربی از چند سال پیش اجرای پروژه احداث خط لوله دیگری را آغاز کرده و کشورهای دیگر نیز سرمایه‌گذاری برای ایجاد مسیرهای جایگزین را در اولویت قرار داده‌اند.

فلک‌شاهی همچنین توضیح می‌دهد که صادرات نفت خام خاورمیانه تقریباً به سطح پیش از جنگ بازگشته است، اما صادرات فرآورده‌های نفتی هنوز به آن سطح نرسیده است. او بحران گازوئیل را مهم‌تر می‌داند و یادآوری می‌کند که خاورمیانه حدود ۲۰ درصد و روسیه ۱۰ تا ۱۲ درصد صادرات جهانی این فرآورده را تأمین می‌کنند. حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، صادرات گازوئیل این کشور را تقریباً متوقف کرده و عرضه فرآورده‌های نفتی خاورمیانه نیز هنوز به سطح پیش از جنگ بازنگشته است.

با این حال، ذخایر جهانی گازوئیل همچنان نسبتاً بالاست و آمریکا می‌تواند با اقداماتی از جمله فشار بر اوکراین برای تغییر اهداف حملات خود، به کاهش اختلال در بازار کمک کند. کاهش تقاضا می‌تواند به افت حاشیه سود پالایشگاه‌ها و در نهایت کاهش تقاضا برای نفت خام منجر شود. تقاضا برای گازوئیل در چین و اروپا در پاییز امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

عوامل تعیین‌کننده قیمت نفت و تاثیرات تورمی بر مصرف‌کنندگان

به گفته فلک‌شاهی، قیمت نفت خام به اوج خود نزدیک شده است، مگر آنکه حملات به تأسیسات نفتی منطقه گسترش یابد و عرضه بار دیگر مختل شود. مصرف‌کنندگان مستقیماً نفت خام نمی‌خرند، بلکه با قیمت فرآورده‌هایی مانند بنزین و گازوئیل سروکار دارند. بنابراین، حتی اگر عرضه نفت خام بهبود یابد، لزوماً قیمت فرآورده‌های نفتی به سرعت کاهش نخواهد یافت. انتظارات بازار، نگرانی از ادامه بحران و میزان ذخایر نیز بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

افزایش قیمت انرژی می‌تواند با بالا بردن هزینه‌های حمل و نقل و تولید، به گرانی سایر کالاها منجر شود. احمد علوی معتقد است این فشارها برای اقتصاد ایران که از دهه ۱۳۹۰ کوچک‌تر شده و با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها روبه‌روست، پیامدهای گسترده‌تری خواهد داشت. درآمد نفتی تنها زمانی به منابع مالی قابل استفاده تبدیل می‌شود که امکان فروش نفت، دریافت پول و دسترسی به درآمدهای حاصل از آن وجود داشته باشد.

برخورداری از ذخایر نفتی به تنهایی به معنای دسترسی به منابع مالی نیست. فلک‌شاهی در توضیح اینکه چرا نفتکش‌ها با وجود خطر حمله همچنان از تنگه هرمز عبور می‌کنند، به سود بالای این معاملات اشاره می‌کند. برخی از این نفتکش‌ها متعلق به شرکت‌های ملی نفت کشورهای منطقه و برخی دیگر وابسته به شرکت‌های خصوصی هستند. در این معاملات، نفت در خلیج فارس با تخفیف خریداری و پس از انتقال محموله به نفتکشی دیگر در آن سوی تنگه، با قیمتی بالاتر فروخته می‌شود.

تخفیف خرید برخی محموله‌ها به ۱۰ تا ۱۵ دلار در هر بشکه می‌رسد و در مواردی، به ویژه درباره نفت عراق، قیمت خرید حدود ۳۰ دلار پایین‌تر از قیمت روز است. همان نفت پس از انتقال ممکن است با قیمتی پنج تا شش دلار بالاتر از نفت برنت فروخته شود. انتقال محموله ممکن است تنها پنج تا شش روز طول بکشد و همین سود بالقوه، انگیزه ادامه فعالیت نفتکش‌ها را حفظ می‌کند.