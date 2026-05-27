کاهش قیمت نفت در پی افزایش نوساناتジ geographically و تهدید مذاکرات بازگشایی تنگه هرمز

قیمت نفت در روز چهارشنبه با کاهشی چشمگیر همراه بود و بخشی از رشد روز قبل را از دست داد. این تغییر در حینی رخ داد که معاملهگران در شرایط ناشناختهای از مذاکرات ایران و آمریکا قرار داشتند. همچنین ازسرگیری درگیریها و تهدید امنیتی تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای نفت جهان باعث افزایش نگرانیها شد.
رویترز گزارش داد قیمت نفت در روز چهارشنبه از اوجهای اخیر پایین آمد و بخشی از رشد چهار درصدی روز قبل را از دست داد.
این کاهش قیمت در شرایطی رخ داد که معاملهگران به دنبال شفافیت بیشتر درباره مذاکرات پیچیده میان ایران و آمریکا بودند. ازسرگیری درگیریها تلاشها برای بازگشایی تنگه هرمز را با تأخیر مواجه کرده است. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با یک دلار و ۴۹ سانت معادل ۱.۵۰ درصد کاهش به ۹۸ دلار و ۹ سانت رسید.
نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با یک دلار و ۶۴ سانت معادل ۱.۷۵ درصد کاهش به ۹۲ دلار و ۲۵ سونت معامله میشود. قیمت نفت در روز سهشنبه پس از آن افزایش یافت که نیروهای نظامی آمریکا حملات جدیدی را در ایران انجام داده و امیدهای مبنی بر دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ را تضعیف کرده بودند.
ایران در روز سهشنبه اعلام کرد آمریکا با حمله به اهدافی در نزدیکی تنگه مورد مناقشه هرمز آتشبس را نقض کرده است در حالی که آمریکا گفت حملاتش ماهیت دفاعی داشتهاند. پس از آتشبس ماه آوریل در درگیری سهماهه هر دو طرف اشاره کردند که در مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز که یک آبراه کلیدی برای جریانهای جهانی نفت و گاز است پیشرفت داشتهاند. اما افزایش خصومتها اکنون این مذاکرات را تهدید میکند.
اسرائیل در روز سهشنبه بمباران لبنان را تشدید کرد که این موضوع نیز فشار بیشتری بر تلاشهای صلح وارد نمود. با این خبر عبور برخی از نفتکشهای حامل گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز در روزهای اخیر انتظارات را برای بازگشایی قریبالوقوع این آبراه افزایش داده است.
