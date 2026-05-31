کاهش قیمت طلا و سکه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ با تثبیت دلار

قیمت طلا و سکه در روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ با روند نزولی همراه شد. بازارهای جهانی به دلیل تعطیلی، معاملات بینالمللی طلا را متوقف کردند و این امر باعث شد تا نوسانات داخلی به سوی کاهش متمایل شود.
طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۷ میلیون و ۹۲۲ هزار تومانی در کانال ۱۷ میلیونی معامله میشد و هرگونه تغییر چشمگیری در این سطح مشاهده نشد. در مقابل، سکههای مختلف نیز روند کاهشی داشتهاند؛ سکه امامی در کانال ۱۸۰ میلیونی، سکه بهار آزادی در حدود ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیمسکه در ۹۲ میلیون تومان و ربع سکه در ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند. سکه گرمی به ثبات ۲۷ میلیون تومان ادامه داد.
این کاهشها بیشتر تحت تأثیر عدم حضور بازارهای بینالمللی و عدم وجود اخبار واضح درباره مذاکرات سیاسی قرار داشت
