کاهش قیمت نفت ایران؛ حملات دریایی و تصادف اسپانیا

نفت جهانی با انتشار گزارش مذاکرات ایران و آمریکا کاهش یافت. حملات به نفتکش‌ها و کشته شدن پژوهشگر ایرانی در تصادف اسپانیا از دیگر اخبار مهم است.

قیمت نفت در روز دوشنبه یازدهم آبان ماه با انتشار گزارش‌هایی درباره ادامه مذاکرات میان ایران و آمریکا با واسطه‌گری قطر، بیش از سه درصد کاهش یافت. این کاهش نرخ با وجود نگرانی‌های اخیر از گسترش دوباره جنگ در خاورمیانه رخ داده و نشان‌دهنده تاثیر مستقیم دیپلماسی بر بازارهای مالی است.

نفت جهان و تاثیر دیپلماسی

بهای معاملات آتی نفت خام برنت برای تحویل در ژانویه، در معاملات اولیه با کاهش حدود سه درصدی نسبت به روز جمعه مواجه شد و به قیمت سیصد و ده دلار برای هر بشکه استاندارد رسید. روز جمعه پیش از این کاهش، بهای نفت به دلیل افزایش نگرانی‌ها درباره آغاز دوباره جنگ در خاورمیانه، به هر بشکه صد و هفده دلار رسیده بود که بالاترین میزان ماه جاری میلادی محسوب می‌شد.

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خبرگزاری رویترز انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌هایی مانند اکسیوس را از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت دانست. بر اساس این گزارش‌ها، دونالد ترامپ تصمیم گرفته است با دادن فرصتی به دیپلماسی در قبال ایران، فشارهای بازار را کاهش دهد. با این حال، احتمال تشدید دوباره درگیری‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا همچنان به عنوان یک ریسک عمده بر بازار نفت سایه انداخته است.

مذاکرات ایران و آمریکا

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد که محمدباقر قالیباف همچنان مذاکره‌کننده ارشد ایران باقی مانده است. او تاکید کرد که روند مدیریت دیپلماسی کشور در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و تغییری در ترکیب تیم مذاکره‌کننده ایجاد نشده است. بقائی گفت که کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، برای تسهیل تعاملات میان میانجی و ایران به دوحه سفر کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که تبادل پیام‌های میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. مبنای دیپلماسی با آمریکا طبق گفته بقائی، طرح هفت‌مرحله‌ای ایران است و این احتمال وجود دارد که این طرح طی چند روز آینده اجرایی شود. وی همچنین با اشاره به نامه جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا به محسن رضایی، تفاوت در سبک نامه‌نگاری را امری معمول دانست و افزود که برای ایران عملکرد آمریکا اهمیت بیشتری دارد.

حملات دریایی و دزدی سومالی

در بخش دیگری از اخبار، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یعنی سنتکام با انتشار پیامی در شبکه ایکس، اظهارات عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، درباره عدم حمله به غیرنظامیان را رد کرد. عراقچی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه الجزیره حملات ایران به کشورهای منطقه و پایگاه‌های آمریکا را تایید کرد اما هدف گرفتن غیرنظامیان را رد نمود. سنتکام در واکنش نوشت ایران عمداً به زیرساخت‌های غیرنظامی و دریانوردان حمله کرده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در یازدهم آبان اعلام کرد که یک نفتکش در خلیج فارس در فاصله هفتاد و دو مایل دریایی شرق رأس‌الخفجی عربستان سعودی، هدف اصابت دو پرتابه ناشناس قرار گرفت. تمامی خدمه نفتکش سالم بودند و گزارشی از آسیب زیست‌محیطی دریافت نشد. روز یکشنبه نیز یک کشتی حامل گاز مایع قطر مورد هدف قرار گرفت که شورای همکاری خلیج فارس آن را تشدید خطرناک تنش خواند.

یک مرکز امنیت دریایی وابسته به اتحادیه اروپا نیز تایید کرد که یک قایق ماهیگیری ایرانی به نام آذینی در هفتم آبان توسط دزدان دریایی سومالیایی ربوده شده است. این کشتی کوچک با سیصد و چهل و سه خدمه که دو تن از آنها نگهبان سومالیایی بودند، در شمال شرقی سواحل سومالی و نزدیک ساحل ایالت نیمه‌خودمختار پانتلند هدف حمله هشت دزد دریایی مسلح قرار گرفت.

تصادف مرگبار قطار در اسپانیا

در اخبار بین‌المللی دیگر، خبر رسید که مارتا شهبازی، پژوهشگر ایرانی‌الاصل، در سانحه ریلی اسپانیا جان خود را از دست داده است. دکتر مارتا شهبازی آلونسو، شهروند سی و یک ساله اسپانیا و بریتانیا و پژوهشگر برجسته زیست‌شناسی رشد در دانشگاه کمبریج، در راه شرکت در مراسم دریافت جایزه کشته شد. این سانحه که مرگبارترین تصادف ریلی اروپا نامیده شده، روز یکشنبه دهم آبان ماه رخ داد.

این تصادف روز چهارشنبه ششم آبان ماه به دنبال برخورد قطار سریع‌السیری که از مادرید به سِویل در حرکت بود، با قطار متوقف مانده بر روی همان خط رخ داد. قطار با سرعتی نزدیک به دویست کیلومتر در ساعت به قطار جلویی برخورد کرد. شدت این برخورد باعث خروج دو واگن از ریل و آتش‌سوزی و پرتاب شدن به حاشیه خط شد.