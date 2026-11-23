نرخ برنت به زیر ۹۰ دلار رسید اما ذخایر گازوئیل در آستانه زمستان بحرانی است. تحلیل تأثیر تنش‌های ایران و ناترازی سوخت بر اقتصاد.

نفت خام برنت از ابتدای نوامبر بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و قیمت آن به اندکی بیش از ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده است. این افت قیمتی در حالی رخ داده است که ران بوسو ، تحلیلگر انرژی، هشدار می‌دهد کمبود گازوئیل نه ماه پس از آغاز جنگ ایران همچنان بازار سوخت را تهدید می‌کند. احیای بخشی از صادرات نفت خاورمیانه و کاهش نگرانی‌ها از تشدید درگیری‌ها میان تهران و واشینگتن، از دلایل اصلی کاهش نرخ نفت در هفته‌های اخیر بوده‌اند.

افت قیمت نفت و نوسانات بازار سوخت

بوسو در یادداشتی که دوشنبه دوم آذر برای رویترز منتشر کرد، توضیح داد که ارزان‌تر شدن سوخت می‌تواند از فشار تورمی بر دولت‌ها بکاهد. قیمت بنزین و گازوئیل نیز از اوج خود پایین آمده و از فشار بر مصرف‌کنندگان کاسته است. بهای گازوئیل در جایگاه‌های سوخت آمریکا به کمتر از شش دلار در هر گالن کاهش یافته که پایین‌ترین قیمت در دو ماه گذشته محسوب می‌شود.

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در اروپا که از واردکنندگان عمده گازوئیل به شمار می‌رود، بهای معاملات آتی این سوخت از اوج سپتامبر ۲۵ درصد افت کرده و به حدود ۱۶۰ دلار در هر بشکه رسیده است. با این حال، این نرخ همچنان نزدیک به دو برابر سطح ابتدای سال ۲۰۲۶ است. دوام بهبود وضعیت بازار نفت به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه بستگی دارد.

کاهش ترافیک تنگه هرمز و تحلیل داده‌ها

بر اساس گزارش شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی کپلر، حجم نفت عبوری از تنگه هرمز در ۱۰ روز منتهی به ۱۹ نوامبر به حدود ۹.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این رقم در اکتبر به‌طور متوسط ۱۲.۲ میلیون بشکه در روز بود که بالاترین میزان از آغاز جنگ ایران به شمار می‌رفت. اگرچه در روزهای اخیر نفت کمتری از این تنگه عبور کرده، اما نشانه‌هایی از توقف افت ذخایر دیده می‌شود.

با وجود این کاهش موقت، آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند بازار جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶، برای نخستین بار از آغاز جنگ ایران وارد مرحله‌ای جدید شود. اختلال در خاورمیانه نزدیک به سه میلیارد بشکه از عرضه نفت کاسته که بیش از میزان عرضه از دست رفته در هر بحران پیشین است.

وضعیت ذخایر نفتی آمریکا و اروپا

مصرف‌کنندگان برای جبران کسری عرضه به ذخایر روی آورده‌اند و از آغاز جنگ تاکنون، ذخایر در مجموع ۴۶۲ میلیون بشکه کاهش یافته‌اند. ذخایر نفت خام در خشکی در اکتبر همچنان رو به کاهش بود و در پایین‌ترین سطح خود دست‌کم از سال ۲۰۱۶ قرار داشت. طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر تجاری نفت خام این کشور که در سپتامبر به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۸ رسیده بود، از ابتدای نوامبر حدود دو درصد افزایش یافته است.

تأثیر جنگ بر صادرات گازوئیل و پالایشگاه‌ها

خاورمیانه و روسیه در سال ۲۰۲۵ در مجموع بیش از دو میلیون بشکه گازوئیل در روز از راه دریا صادر می‌کردند و نزدیک به ۳۰ درصد صادرات دریایی جهان را در اختیار داشتند. با وجود افزایش چشمگیر صادرات ایالات متحده، میانگین صادرات دریایی گازوئیل در جهان از ابتدای سال جاری میلادی تنها ۶.۲ میلیون بشکه در روز بوده است. این رقم سال گذشته به ۷.۴ میلیون بشکه در روز می‌رسید.

افزایش کرایه نفتکش‌ها در هفته‌های اخیر صادرات گازوئیل آمریکا را کاهش داده و به افزایش ذخایر این کشور کمک کرده است. ذخایر فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل و نفت گرمایشی که در پایان اکتبر برای نخستین بار از سال ۲۰۰۳ به کمتر از ۱۰۰ میلیون بشکه رسیده بود، از آن زمان نزدیک به شش درصد افزایش یافته است.

پیش‌بینی‌های ران بوسو و تنش‌های سیاسی اسرائیل

این ذخایر همچنان حدود ۱۵ درصد پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله هستند و با نزدیک شدن زمستان در نیم‌کره شمالی، بازار برای پاسخ به افزایش تقاضای سوخت گرمایشی پشتوانه محدودی دارد. بازار بنزین از افت عرضه خاورمیانه و روسیه آسیب کمتری دیده و ذخایر آن سریع‌تر احیا شده‌اند. در آمریکا، ذخایر بنزین از اواخر سپتامبر که به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۴ رسیده بود، نزدیک به شش درصد افزایش یافته و دوباره از میانگین پنج‌ساله فراتر رفته است.

بوسو انتظار دارد سود فروش گازوئیل فعلا افت سود بنزین را برای پالایشگاه‌ها جبران کند. بر اساس این ارزیابی، با توجه به پایین ماندن ذخایر جهانی سوخت پس از ۹ ماه اختلال، سقوط بهای بنزین فعلا بعید به نظر می‌رسد. اگر عرضه بنزین در آینده آن‌قدر بالا برود که سود فروش آن به‌شدت افت کند، سود گازوئیل ممکن است برای جبران این افت کافی نباشد.

در همین حال، گزارش‌های سیاسی نشان می‌دهد که هشدار حمله به ایران هفته گذشته در نشستی پشت درهای درب با حضور نتانیاهو و مقام‌های ارشد دفاعی مطرح شد. ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل این بود که حمله می‌تواند چندین جبهه را فعال کند. نتانیاهو و رومن گوفمن، رییس موساد، ظاهرا انتظار داشتند عملیات احتمالی به سه تا پنج روز محدود بماند. ارتش اسرائیل از اظهارنظر درباره مباحث این نشست خودداری کرد. نتانیاهو پس از از دست دادن اکثریت پارلمانی در انتخابات ۲۷ اکتبر، با این اتهام روبه‌رو شده که تهدید حکومت ایران را برای منافع سیاسی بزرگ‌نمایی می‌کند و در پی حمله‌ای است که می‌تواند مانع تشکیل دولتی جایگزین شود. آویگدور لیبرمن، رییس کمیته موقت امور خارجه و دفاع کنست، حمله در مقطع کنونی را بی‌توجیه و دارای انگیزه‌ای کاملا سیاسی دانست.