کاهش ۳ درصدی قیمت نفت برنت و وست تگزاس + تحلیل بازار

قیمت نفت خام برنت به ۱۰۹ دلار و وست تگزاس به ۱۰۰ دلار رسید. عراقچی درباره رایزنی‌های تنگه هرمز گفت و واترر کاهش قیمت را اصلاح فنی دانست.

قیمت نفت خام برنت با ۳ دلار و ۶۸ سنت معادل ۳.۲ درصد کاهش، به ۱۰۹ دلار و ۷۵ سنت در هر بشکه رسید. در این میان قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۳ دلار و ۴۳ سنت معادل ۳.۳ درصد کاهش، در قیمت ۱۰۰ دلار و ۶۹ سنت در هر بشکه معامله شد. این نوسانات قیمت نشان‌دهنده تغییرات سریع در بازارهای انرژی جهانی است که توجه معامله‌گران و تحلیلگران را به خود جلب کرده است.

رایزنی‌های عراقچی با میانجی‌های قطری

سید عباس عراقچی روز یکشنبه با اشاره به تداوم رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری درباره طرح دو روزه تنگه هرمز، گفت: رایزنی‌ها در حال انجام است اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. وی افزود که این نتیجه به پاسخ‌هایی بستگی دارد که طرف مقابل به پرسش‌های ما می‌دهد. این اظهارنظر نشان می‌دهد که دیپلماسی ایران هنوز بر حل مسائل مربوط به تنگه هرمز متمرکز است و طرفین به دنبال توافق نهایی هستند.

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تحلیل بازار توسط تحلیلگر کی‌سی‌ام ترید

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام ترید، گفت: نفت پس از رشد قابل‌توجه هفته گذشته، صبح امروز شاهد یک اصلاح قیمت فنی است. او افزود که تداوم امیدها به نوعی پیشرفت دیپلماتیک، همراه با عدم وقوع هرگونه تشدید تنش نظامی جدی در طول آخر هفته، فعلا از شدت فوری فشار بر قیمت‌ها کاسته است. با این حال، واترر خاطرنشان کرد که بازار همچنان نسبت به این احتمال هوشیار است که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، لحن‌ها و اظهارات پیرامون ایران تندتر شود و قیمت نفت برنت را به سمت ۱۲۰ دلار سوق دهد.

ثابت نگه داشتن اهداف تولید اوپک پلاس

بر اساس گزارش رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه اوپک پلاس، روز یکشنبه، اهداف تولید دسامبر را ثابت نگه داشتند و این انتظارات را تایید کردند که تغییر بیشتر سیاست تولید این گروه تا سال آینده رخ نخواهد داد. این گروه همچنان با اختلالات صادراتی ناشی از جنگ علیه ایران دست و پنجه نرم می‌کند. این تصمیم اوپک پلاس نشان می‌دهد که این سازمان در تلاش است تا ثبات قیمت‌ها را در بازارهای جهانی حفظ کند و از نوسانات شدید جلوگیری نماید.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده بازار انرژی

کاهش قیمت نفت برنت و وست تگزاس نشان‌دهنده یک اصلاح فنی پس از رشد هفته گذشته است. رایزنی‌های عراقچی با میانجی‌های قطری نیز نشان می‌دهد که دیپلماسی ایران همچنان بر حل مسائل تنگه هرمز متمرکز است. تحلیلگر کی‌سی‌ام ترید نیز هشدار داد که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ممکن است لحن‌ها و اظهارات پیرامون ایران تندتر شود و قیمت نفت برنت را به سمت ۱۲۰ دلار سوق دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار انرژی همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و دیپلماتیک قرار دارد.