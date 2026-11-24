قیمت نفت برنت و وست‌تگزاس به دلیل پیش‌بینی مازاد عرضه توسط آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک برای سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، کاهش یافت. تحلیل تأثیرات بر بازار.

قیمت نفت در هفته گذشته با واکنشی تند به پیش‌بینی‌های منتشر شده از سوی نهادهای معتبر جهانی مواجه شد و کاهش محسوسی را تجربه کرد. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش خود اعلام کرد که بازار جهانی نفت در آینده نزدیک با مازاد عرضه مواجه خواهد شد که این موضوع باعث کاهش ۳.۵ درصدی نفت برنت و ۵.۶ درصدی نفت وست‌تگزاس اینترمدیت شد.

تغییر چشمگیر پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش منتشر شده در ماه نوامبر خود اعلام کرد که بازار جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ با وضعیت مازاد عرضه روبه‌رو خواهد شد. بر اساس این برآورد دقیق، عرضه جهانی نفت در ماه اکتبر به رقم ۱۰۵.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است و انتظار می‌رود در سه‌ماهه پایانی سال، میزان عرضه روزانه حدود ۱.۷ میلیون بشکه بیشتر از تقاضا باشد.

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این پیش‌بینی جدید در مقایسه با برآورد قبلی آژانس تغییر قابل‌توجهی محسوب می‌شود. آژانس پیش‌تر برای همین دوره، کسری عرضه روزانه ۱.۸ میلیون بشکه‌ای را پیش‌بینی کرده بود که اکنون به مازاد تبدیل شده است. این نهاد همچنین برآورد خود از عرضه سه‌ماهه چهارم را نسبت به ماه گذشته ۳.۳ میلیون بشکه در روز افزایش داده است.

بررسی داده‌های تولید و ذخایر نفتی جهان

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نیز در ارزیابی جدید خود به چشم‌انداز افزایش ذخایر نفتی نزدیک شده است. این نهاد که پیش‌تر کاهش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه‌ای ذخایر را برای سه‌ماهه چهارم پیش‌بینی کرده بود، اکنون انتظار دارد ذخایر در این دوره افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود در نیمه نخست سال ۲۰۲۷، حجم ذخایر جهانی به‌طور متوسط روزانه ۳.۵ میلیون بشکه افزایش پیدا کند.

داده‌های مربوط به تولید کشورهای عضو گروه اوپک‌پلاس نیز از افزایش عرضه حکایت دارد. تولید نفت این گروه در ماه اکتبر حدود ۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که عربستان سعودی و عراق از عوامل اصلی این رشد بودند. برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد میزان تولید نفت متوقف‌شده در منطقه خلیج فارس از ۴.۸ میلیون بشکه در روز در سپتامبر، به ۲.۵ میلیون بشکه در روز در اکتبر کاهش یافته است.

اختلاف نظر اوپک و IEA درباره تقاضای آینده

یکی از عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز بازار، اختلاف قابل توجه میان پیش‌بینی‌های اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی درباره میزان تقاضای جهانی نفت است. اوپک در گزارش نوامبر خود تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۷ را ۱۰۸.۳ میلیون بشکه در روز برآورد کرده است در حالی که پیش‌بینی IEA برای همین دوره ۱۰۴.۳ میلیون بشکه در روز است.

اوپک همچنین رشد تقاضای جهانی در سال آینده را حدود ۲.۵۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌کند. البته باید توجه داشت دو نهاد در تعریف و محاسبه مجموع مایعات نفتی تفاوت‌هایی دارند و همین مسئله بخشی از فاصله میان ارقام اعلام‌شده را توضیح می‌دهد. با این حال، اختلاف برآوردها همچنان قابل توجه است و نشان‌دهنده خوش‌بینی بیشتر اوپک نسبت به ظرفیت جذب نفت در بازار جهانی است.

چالش‌های لجستیکی و آینده قیمت نفت

تحلیلگران بانک استاندارد چارترد هشدار می‌دهند که افزایش تولید لزوماً به معنای افزایش فوری نفت قابل دسترس برای خریداران نیست. کمبود نفتکش‌های بزرگ، آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های انرژی و افزایش کم‌سابقه هزینه حمل‌ونقل دریایی همچنان روند انتقال نفت را محدود کرده است. همچنین کاهش ذخایر نفتی در ماه‌های گذشته حاشیه اطمینان بازار را محدود کرده است.

بانک استاندارد چارترد با وجود تأکید بر تداوم ریسک‌های امنیت دریایی و ناامنی مسیرهای کشتیرانی، انتظار دارد قیمت نفت در طول سال ۲۰۲۷ روندی کاهشی را تجربه کند. با این حال، ادامه اختلال در مسیرهای صادراتی و تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند باعث نوسانات بازار شود و از ریزش قیمت نفت جلوگیری کند. وضعیت ذخایر گاز اروپا نیز شکننده ارزیابی می‌شود و سطح ذخایر در ۱۵ نوامبر به ۷۰.۴ درصد ظرفیت رسیده است که پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله است.