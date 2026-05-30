کاهش قیمت طلا و سکه در بازار ۹ خرداد ۱۴۰۵

در نهم خرداد ۱۴۰۵، بازار طلا و سکه ایران کاهشی شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۷ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه امامی با دو میلیون و پانصد هزار تومان کاهش به ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. دلار نیز با افزایش جزئی به ۱۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

در نهم خرداد ۱۴۰۵، بازار طلا و سکه ایران شاهد کاهش قابل توجهی بود. بهای هر گرم طلا ی ۱۸ عیار به کانال ۱۷ میلیون تومان بازگشت و هر قطعه سکه امامی و بهار آزادی با کاهش دو میلیون تومانی به ترتیب ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۱۷۷ میلیون تومان معامله شد.

این افت قیمت در حالی رخ داد که بهای هر اونس طلای جهانی به ۴ هزار و ۵۳۹ دلار رسید و افزایشی جزئی را تجربه کرد. همچنین دلار با افزایش ۵۰۰ تومانی به ۱۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. تحلیلگران معتقدند که این نوسانات ناشی از تغییرات در بازارهای جهانی و سیاست‌های داخلی است. کاهش قیمت سکه در حالی است که نیم سکه و ربع سکه بدون تغییر باقی ماندند.

عوامل متعددی در کاهش قیمت طلا و سکه در این روز نقش داشتند. اول، کاهش تنش‌های سیاسی در منطقه و امید به توافقات بین‌المللی باعث شد تقاضا برای دارایی‌های امن کاهش یابد. دوم، افزایش نسبی ارزش دلار در بازار داخلی و جهانی، قیمت طلا را تحت فشار قرار داد. سوم، عرضه مناسب سکه از سوی بانک مرکزی و کاهش حباب سکه نیز به کاهش قیمت‌ها کمک کرد.

به گزارش کارشناسان، در هفته گذشته قیمت دلار نوسانات محدودی داشت و این امر بر بازار طلا اثرگذار بود. از سوی دیگر، قیمت طلای جهانی با وجود افزایش جزئی، نتوانست مانع کاهش قیمت در بازار ایران شود. پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده، بازار طلا و سکه تحت تأثیر تصمیمات سیاستی بانک مرکزی و تحولات سیاسی باقی بماند. اگر روند کاهشی قیمت دلار ادامه یابد، احتمال افت بیشتر قیمت طلا وجود دارد.

اما افزایش تقاضای فصلی و جو روانی ممکن است باعث برگشت قیمت‌ها شود. سرمایه‌گذاران باید به تحلیل دقیق بازار و مشاوره با کارشناسان توجه کنند. در مجموع، بازار امروز روند نزولی داشت و انتظار می‌رود این روند در کوتاه‌مدت تداوم داشته باشد مگر اینکه تغییرات جدی در اقتصاد جهانی یا سیاست‌های داخلی ایجاد شود. این گزارش بر اساس آخرین داده‌های بازار تهیه شده و توصیه می‌شود برای خرید و فروش، از منابع معتبر استفاده شود





