وال‌استریت ژورنال از سرمایه‌گذاری بیش از ۹ میلیارد دلاری در شبکه مراکز داده کانگ وی در چین خبر داد؛ گزارشی که با پرونده کناره‌گیری جنسن هوانگ از انویدیا گره خورده است.

وال‌استریت ژورنال گزارش داد کانگ وی ، همسر آلیس هوانگ ، با حمایت دولت چین شبکه‌ای از مراکز داده ایجاد کرده است. این روزنامه می‌نویسد در همان دوره، آلیس هوانگ با جنسن هوانگ ، مدیرعامل وقت انویدیا ، رابطه داشت و برای دسترسی به تراشه‌های پیشرفته این شرکت تلاش می‌کرد.

انویدیا ۱۷ آبان از آغاز تحقیقات داخلی درباره احتمال هدف قرار گرفتن مدیرعاملش در یک عملیات اطلاعاتی خارجی خبر داد. وال‌استریت ژورنال در ۲۰ آبان گزارش داد هیات‌مدیره انویدیا پس از افشای دو رابطه خارج از ازدواج جنسن هوانگ، برای برکناری او اقدام کرده بود.

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سرمایه دولتی چین و شبکه مراکز داده کانگ وی

بررسی اسناد عمومی چین نشان می‌دهد مجموع سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده در پروژه‌های مرتبط با شبکه تجاری کانگ وی در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ از ۹ میلیارد دلار فراتر رفته است. به نوشته این روزنامه، تمامی این پروژه‌ها از حمایت دولت برخوردار بودند.

مقام‌های چینی این پروژه‌ها را بخشی از برنامه ملی گسترش ظرفیت پردازشی خواندند. کانگ وی از اواخر سال ۲۰۲۱ و پیش از اعمال محدودیت‌های صادراتی آمریکا، با محوریت شرکت "سنچری لونگ‌تنگ" فعالیت در صنعت مراکز داده چین را آغاز کرد.

یک نهاد دولتی شانگهای و شرکتی وابسته به کسب‌وکار کانگ وی از سهام‌داران این مجموعه بودند. سنچری لونگ‌تنگ در سال ۲۰۲۲ با هواوی توافق همکاری امضا کرد و پروژه‌های آن شامل مجموعه‌ای ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری در ووهو و پروژه‌ای حدود ۵ میلیارد دلاری در سیچوان است.

روابط آلیس هوانگ و مگاسپید با تراشه‌های انویدیا

شرکت مگاسپید، مرتبط با آلیس هوانگ، به نوشته وال‌استریت ژورنال در خارج از چین به تراشه‌هایی دسترسی یافت که واشینگتن تلاش داشت مانع ورودشان به این کشور شود. این روزنامه پیش‌تر به نقل از افراد مطلع نوشته بود دست‌کم بخشی از تراشه‌های انویدیا که مگاسپید تهیه کرده بود به چین ارسال شده است.

پس از معرفی علی‌بابا به‌عنوان یکی از مشتریان اصلی آینده مگاسپید، این شرکت عنوان "شریک ابری انویدیا" و اولویت دسترسی به تراشه‌ها را به دست آورد. عضویت آلیس هوانگ در هیات‌مدیره مگاسپید در پاییز ۱۴۰۲ پایان یافت، اما رابطه‌اش با جنسن هوانگ ادامه داشت.

اسناد بررسی‌شده نشان نمی‌دهند پکن به‌طور مستقیم دستور خرید این تراشه‌ها را به مگاسپید داده باشد، یا تراشه‌های خریداری‌شده در مراکز داده مرتبط با کانگ وی استفاده شده باشند. چین نیز پیش‌تر اتهام جاسوسی را رد کرده بود.

واکنش مگاسپید و پاسخ جنسن هوانگ

مگاسپید در یک اظهار نظر، فعالیت‌های خود را مشروع و قانونی خواند و اعلام کرد آلیس هوانگ در حال حاضر نقشی در این شرکت ندارد. وال‌استریت ژورنال گفت تلاش برای تماس با کانگ وی و آلیس هوانگ بی‌نتیجه مانده است.

به گزارش پیشین وال‌استریت ژورنال، کانگ وی به آشنایان گفته بود خودش همسرش را به مدیرعامل انویدیا معرفی کرده و به نظر می‌رسید رابطه عاشقانه این دو را پذیرفته بود. این ادعاها از سوی جنسن هوانگ تأیید نشده‌اند.

مقام‌های سنگاپور در زمستان ۱۴۰۳ تحقیق درباره مگاسپید و مدیران اصلی آن را به ظن ارائه اطلاعات خلاف واقع در اظهارنامه‌های خرید سرور آغاز کردند. آنان در نهایت اعلام کردند شواهد کافی برای اثبات ارتکاب جرم از سوی آلیس هوانگ به دست نیامده، اما به او اخطار جدی دادند و ورود دوباره‌اش به سنگاپور را ممنوع کردند.

برکناری جنسن هوانگ و پیامدهای پیش رو

جنسن هوانگ پس از انتشار گزارش‌هایی درباره روابط خارج از ازدواج با کارکنان، از جمله فردی که مستقیم به او گزارش می‌داد، در ۲۱ آبان از مدیرعاملی انویدیا کناره‌گیری کرد. کولت کرس، مدیر ارشد مالی انویدیا، سرپرستی شرکت را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از سه فرد آگاه در روز دوشنبه ۲۵ آبان، بازگرداندن جنسن هوانگ در دستور کار هیات‌مدیره انویدیا نیست. با این حال بیش از ۱۸۰ هزار و ۲۰۰ نفر درخواست بازگشت او را امضا کرده‌اند و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفته است مخالفتی با مدیرعامل شدن دوباره او ندارد.

مقام‌های آمریکایی نیز در حال بررسی احتمال نقض محدودیت‌های صادرات تراشه‌های پیشرفته انویدیا هستند. وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود کانگ وی در اوایل سال ۲۰۲۶ در شانگهای در ارتباط با تحقیقات درباره دستکاری بازار سهام بازداشت شد، اما افراد آشنا می‌گویند او به‌تازگی آزاد شده است.

به اعلام وزارت کشور سنگاپور، تحقیقات درباره مگاسپید و شش فرد دیگر ادامه دارد. وب‌سایت کارزار "در کنار جنسن" تأکید کرده که وابستگی امضاکنندگان بر اساس اظهارات خود آنان ثبت شده و به‌طور مستقل تأیید نشده است.