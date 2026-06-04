وزیر خارجه پیشین آمریکا در مقالهای در والاستریت ژورنال با ارزیابی نتایج جنگ ایران، استدلال کرد که جمهوری اسلامی بهطور قابل توجهی تضعیف شده و واشینگتن نباید برای دستیابی به یک توافق هستهای شتابزده امتیاز بدهد. رایس در این یادداشت نوشت که اگرچه جنگ با ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر نشد، اما توان نظامی، منطقهای و هستهای تهران را بهشدت تضعیف کرده و زمینه شکلگیری خاورمیانهای باثباتتر را فراهم آورده است.
کاندولیزا رایس ، وزیر خارجه پیشین آمریکا ، در مقالهای در والاستریت ژورنال با ارزیابی نتایج جنگ ایران ، استدلال کرد که جمهوری اسلامی بهطور قابل توجهی تضعیف شده و واشینگتن نباید برای دستیابی به یک توافق هستهای شتابزده امتیاز بدهد.
رایس در این یادداشت نوشت که اگرچه جنگ با ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر نشد، اما توان نظامی، منطقهای و هستهای تهران را بهشدت تضعیف کرده و زمینه شکلگیری خاورمیانهای باثباتتر را فراهم آورده است. وزیر خارجه پیشین آمریکا در دولت جورج دبلیو بوش، در این مقاله استدلال کرده است که جنگ سهماهه آمریکا و متحدانش علیه ایران، با وجود آنکه به نتیجهای قطعی یا تغییر رژیم منجر نشده، دستاوردهای راهبردی مهمی برای واشینگتن، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه به همراه داشته است
کاندولیزا رایس وزیر خارجه پیشین آمریکا جنگ با ایران جمهوری اسلامی تضعیف واشینگتن توافق هستهای تضعیف نظامی منطقهای هستهای ایران خاورمیانه باثباتتر تضعیف توان نظامی منطقهای هستهای ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران تغییر نگرش دولتهای عربی ایسراییل کاهش توانایی ایران