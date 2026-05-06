نخست وزیر کانادا اعلام کرد که هیچ عضو سپاه پاسداران به این کشور نخواهد آمد. در همین حال، حمله به یک کشتی باری در خلیج فارس و واکنش‌های جهانی به تهدیدات جمهوری اسلامی، از جمله اظهارات صدراعظم آلمان و رییس‌جمهوری آمریکا، از جمله اخبار مهم روز است.

مارک کارنی، نخست وزیر کانادا ، با تاکید بر عدم ورود هیچ عضو سپاه پاسداران به این کشور، اعلام کرد که ۱۷ هزار درخواست ویزا بررسی شده و ۱۷۰ پرونده به بررسی ارجاع شده است.

همچنین، ۳۳۰ ویزا متعلق به عوامل جمهوری اسلامی باطل شده‌اند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که پیر پولی‌اور، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، در مناظره‌ای در صحن مجلس، وزیر مهاجرت و پناهندگی کانادا را به دلیل صدور ویزا برای اعضای سپاه پاسداران به چالش کشید. این در حالی است که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در اولین سفر خود به چین پس از جنگ، هفته گذشته به پاکستان، عمان و روسیه نیز سفر کرده بود.

در همین حال، شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که در پی اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس، چند خدمه فیلیپینی آن زخمی شدند. این دو مقام آمریکایی اعلام کردند که یک کشتی باری متعلق به یک شرکت فرانسوی، با نام «سی‌جی‌ام سن آنتونیو»، احتمالا با یک موشک کروز زمین‌پایه هدف قرار گرفته است.

بر اساس داده‌های عمومی ردیابی کشتی‌ها، این کشتی تا ظهر سه‌شنبه در نزدیکی دبی بوده، اما مشخص نیست که از آن زمان تاکنون جابه‌جا شده یا نه. براساس این گزارش‌ها، صداهای انفجار در حوالی ساعت ۴ بامداد به‌وقت ایران شنیده شد. در پی انتشار این گزارش‌ها، روابط عمومی استانداری هرمزگان اعلام کرد صدای شنیده‌شده در جزیره قشم ناشی از مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادهای شناسایی بوده است.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی، گفت: «تهران دیگر نباید منطقه و کل جهان را گروگان بگیرد و برنامه هسته‌ای نظامی‌اش باید به‌طور کامل و برای همیشه متوقف شود. » صدراعظم آلمان همچنین تاکید کرد: «جمهوری اسلامی نباید حملات دیگری علیه اسرائیل و شرکای ما در منطقه انجام دهد.

» در نشست سه‌شنبه دولت عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان، تاکید شد که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز باید هرچه زودتر و بدون هیچ محدودیتی تضمین شود. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با اشاره به موفقیت‌های نظامی در طول کمپین علیه ایران و پیشرفت در جهت دستیابی به توافق نهایی، اعلام کرد: «بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها، ما به طور متقابل توافق کرده‌ایم که در حالی که محاصره به طور کامل و موثر باقی خواهد ماند، پروژه آزادی (حرکت کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز) برای مدت کوتاهی متوقف شود تا ببینیم آیا این توافق می‌تواند نهایی و امضا شود یا خیر.

» مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره روابط آمریکا و روسیه، جنگ اوکراین و درگیری‌ها با جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرد. به گزارش رویترز، این تماس به درخواست لاوروف انجام شد. محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رییس‌جمهوری آمریکا، وزیر جنگ و رییس ستاد ارتش آمریکا یک ویژگی مشترک دارند: خیالبافی‌هایشان را به‌جای دستاورد جا می‌زنند.

» در محله ایرانی-آمریکایی وست‌وود لس‌آنجلس، دیوارنویسی‌هایی در حمایت از جمهوری اسلامی و گروه DISO دیده شده که نگرانی‌ها درباره ایجاد ارعاب علیه مخالفان حکومت و تشدید تنش‌های سیاسی را افزایش داده است. گروه DISO پیشتر مواضع حامی فلسطین و ضد اسرائیلی داشته است





