کانادا با پیروزی ۶ بر صفر برابر قطر، شکستی تحقیرآمیز به میزبان جام جهانی تحمیل کرد

تیم ملی کانادا در دیداری جنجالی و با اخراج دو بازیکن قطر، موفق شد با نتیجه پرگل ۶ بر صفر حریف خود را شکست دهد و دومین پیروزی خود در جام جهانی را کسب کند.

در چارچوب رقابت‌های دور دوم گروه B جام جهانی ، تیم ملی کانادا در ورزشگاه خانگی خود میزبان قطر بود و موفق شد با نتیجه سنگین ۶ بر صفر به پیروزی برسد.

این بازی که از همان ابتدا با جنجال و حواشی زیادی همراه بود، با اخراج دو بازیکن قطر در نیمه اول و دوم رقم خورد و شکستی تحقیرآمیز برای تیم میزبان مسابقات به همراه داشت. کانادا که پیش از این در بازی نخست خود مقابل بوسنی و هرزگوین به تساوی یک بر یک رسیده بود، با این پیروزی پرگل توانست جایگاه خود را در گروه تقویت کند و امیدهای خود را برای صعود به مرحله بعد زنده نگه دارد.

این دیدار از دقیقه ۶ با گل کایل لارین آغاز شد و کانادا نشان داد که از همان ابتدا قصد دارد بازی را تهاجمی آغاز کند. در دقیقه ۲۹، جاناتان دیوید گل دوم را به ثمر رساند تا نیمه اول با برتری ۲ بر صفر کانادا دنبال شود.

اما مهم‌ترین اتفاق نیمه اول در دقیقه ۳۳ رخ داد؛ همام الامین، بازیکن قطر، به دلیل تکل خشن از پشت بر روی بازیکن کانادا در پشت محوطه جریمه، مستقیماً از بازی اخراج شد. این اخراج که با اعتراض شدید بازیکنان و کادر فنی قطر همراه بود، عملاً شانس هرگونه بازگشت را از تیم میزبان گرفت. در دقیقه ۴۸، جاناتان دیوید بار دیگر دروازه قطر را باز کرد تا نیمه اول با نتیجه ۳ بر صفر به پایان برسد.

در نیمه دوم، کانادا که از برتری عددی برخوردار بود، حملات خود را ادامه داد. در دقیقه ۵۱، صحنه‌ای وحشتناک رخ داد؛ عاصم مادیبو، هافبک قطر، با خطایی بسیار شدید بر روی اسماعیل کونه، بازیکن کانادا، مرتکب شد که منجر به شکستگی پای کونه و انتقال فوری او به بیمارستان گردید. این حادثه باعث وقفه‌ای طولانی در بازی و اعتراض شدید بازیکنان و نیمکت‌نشینان کانادا شد.

داور مسابقه پس از مشورت با VAR، مادیبو را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کرد. کانادا با استفاده از برتری عددی و روحیه بالای خود، در ادامه ۳ گل دیگر از طریق ناتهان سالیبا (دقیقه ۶۴)، گل به خودی محمد المناعی (دقیقه ۷۵) و جاناتان دیوید برای تکمیل هت‌تریک خود (دقیقه ۹۲) به ثمر رساند تا در نهایت بازی با نتیجه ۶ بر صفر به پایان برسد.

قطر با این شکست، دومین باخت خود در جام جهانی را تجربه کرد و عملاً شانس صعودش از گروه به شدت کاهش یافت





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