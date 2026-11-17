تحلیل جامع کمپین گسترده تهدیدهای ساختگی بمب‌گذاری در مدارس و فرودگاه‌های اروپا. بررسی جزئیات حملات سایبری، نام گروه‌های متهم و تاثیرات مستقیم بر پروازها و نهادهای آموزشی.

یک عملیات سازمان‌یافته و گسترده تهدید به بمب‌گذاری، بدنه آموزش و پرورش و ترابری هوایی در سراسر قاره اروپا را به لرزه انداخته است. بر اساس گزارش‌های دقیق رویترز و داده‌های گردآوری‌شده از سوی مقامات اروپایی و شرکت‌های امنیتی، این کمپین شامل ارسال بیش از هشت هزار ایمیل تهدیدآمیز به مدارس، فرودگاه‌ها و حتی هواپیماها بوده که منجر به اختلالات گسترده و وحشت عمومی شده است. این رویداد که در اواخر ماه اکتبر و نوامبر سال ۲۰۲۴ میلادی رخ داده، ابعاد جدیدی از جنگ‌های ترکیبی و حملات سایبری را آشکار کرده که هدف آن‌ها نه فقط ایجاد ترس، بلکه برهم زدن نظم عمومی و اقتصادی بوده است. جزئیات این حمله که پیش از این به این شرح منتشر نشده بود، نشان‌دهنده هماهنگی پیچیده بین هکرها و استفاده از حساب‌های ایمیل دزدی‌شده در نهادهای معتبر است.

مکانیزم حمله و اهداف مشخص شده

بررسی‌های انجام‌شده توسط رویترز نشان می‌دهد که پیام‌های تهدیدآمیز از طریق دست‌کم چهار حساب ایمیل ارسال شده‌اند که کنترل آن‌ها توسط هکرها به سرقت رفته بود. شرکت‌های امنیتی سایبری "مایم‌کست" و "پروف‌پوینت" تایید کرده‌اند که این حساب‌ها هک شده و برای توزیع گسترده پیام‌های مرگ‌بار استفاده شده‌اند. یکی از جالب‌ترین جنبه‌های این حمله، استفاده از حساب ایمیل متعلق به یک دانشجوی سابق تحصیلات تکمیلی "دانشگاه دایه" در تایوان است که به نظر می‌رسد هک شده و در ارسال برخی از این پیام‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد. این جزئیات نشان می‌دهد که مهاجمان از اعتبار نهادهای آکادمیک و معتبر برای فریب سیستم‌های فیلترینگ و افزایش گیرندگان احتمالی استفاده کرده‌اند. ایمیل‌های اولیه که در روز ۱۹ اکتبر ارسال شدند، به زبان‌های انگلیسی، بلغاری و ایتالیایی بودند و عنوان مشترک "مرگ نزدیک است" را در بخش موضوع داشتند.

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تاثیرات فوری بر پروازها و نهادهای رسانه‌ای

پیامدهای مستقیم این تهدیدات ساختگی بسیار گسترده بود و فراتر از تخلیه ساختمان‌ها رفت. در روز دوم نوامبر، پرواز شرکت هواپیمایی ویز ایر از لندن به سمت صوفیه، پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری، تغییر مسیر داد و در بوداپست فرود آمد. این رویداد آغازگر موج دیگری از اختلالات بود که در روز بعد با هدف قرار گرفتن هفت پرواز دیگر و یک کشتی تفریحی در سواحل یونان ادامه یافت. شرکت تخصصی ردیابی پرواز "ایرنو رادار" گزارش داد که بین دوم تا ششم نوامبر، بیش از ۵۰ پرواز متعلق به حدود ۱۵ شرکت هواپیمایی مختلف، تهدیدهای ساختگی دریافت کردند. علاوه بر ترابری هوایی، اتاق‌های خبر رسانه‌ها نیز هدف حمله قرار گرفتند. شبکه تی‌اف۱ فرانسه، شبکه نووا بلغارستان و سازمان پخش دولتی ایرلند (آر‌تی‌ای) ناچار به توقف برنامه‌ها و تخلیه ساختمان‌های مرکزی خود شدند. شرکت "پروف‌پوینت" اعلام کرد که در مجموع، دست‌کم ۱۲ سازمان رسانه‌ای در این مقطع زمانی هدف تهدید قرار گرفتند.

سهم مدارس ایتالیا، اسکاتلند و ایرلند

بخش عمده‌ای از فشار این کمپین بر دوش سیستم‌های آموزشی بود که منجر به تعطیلی‌های گسترده شد. حدود شش هزار و ۳۰۰ مدرسه در ایتالیا تحت تاثیر این تهدیدات قرار گرفتند که ظاهرا از سوی گروهی با نام "میزوجینیستان" ارسال شده بود، نامی که شباهت معنایی به گروه "دولت مردانه" دارد. پلیس ایتالیا و مقامات محلی اعلام کردند که این تهدیدات منجر به تخلیه گسترده مدارس در سراسر این کشور شد. در بریتانیا نیز وضعیت مشابه بود؛ حدود هزار مدرسه در اسکاتلند و ۳۰۰ مدرسه در ایرلند شمالی در روزهای ششم و هفتم نوامبر هدف قرار گرفتند. رسانه‌های ایرلندی گزارش دادند که حدود ۳۰۰ مدرسه دیگر در ایرلند نیز ایمیل‌های مشابه دریافت کردند. نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از مدارس بریتانیا که در ۱۱ نوامبر تهدید دریافت کردند، پیش از این نیز در موج نخست حملات اکتبر هدف قرار گرفته بودند، که نشان‌دهنده تداوم هدف‌گذاری بر روی یک پایگاه داده خاص است.

گروه‌های متهم و واکنش‌های مقامات

در موج دوم حملات که در نوامبر رخ داد، ایمیل‌ها به نام یک گروه گمنام ضد فمینیستی روسی به نام "دولت مردانه" (Male State) ارسال شدند. این گروه ادعا می‌کرد که هیچ ارتباطی با این پیام‌ها ندارد، اما متن ایمیل‌ها هشدارهایی کلی درباره بمب‌گذاری و خون‌ریزی داشت. با وجود اینکه رویترز نتوانسته به طور مستقل تایید کند که همه ایمیل‌ها از سوی یک گروه واحد ارسال شده‌اند، اما چند مقام و کارشناس گمان می‌کنند که بیشتر این پیام‌ها، اگر نگوییم همه آن‌ها، به یکدیگر مرتبط بوده‌اند. شرکت "مایم‌کست" خاطرنشان کرد که کارزار نوامبر تقریبا همان مدارسی را در اسکاتلند هدف قرار داده بود که در موج اکتبر مورد هدف بودند، موضوعی که نشان می‌دهد احتمالا از فهرست اهداف یکسانی استفاده شده است. پلیس اسکاتلند در ایمیلی اعلام کرد که "در حال حاضر نمی‌توانیم وجود ارتباط میان این موارد را رد کنیم، اما تحقیقات گسترده همچنان ادامه دارد." لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، نیز در تاریخ جمعه به شبکه ال‌سی‌آی گفت که ما "به‌وضوح احتمال دخالت خارجی را می‌بینیم."