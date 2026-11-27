کالویا در مایورکا با هدف توسعه گردشگری پایدار و دوری از توده‌های انبوه، عنوان پایتخت گردشگری اروپا برای سال ۲۰۲۷ را کسب کرد. جزئیات و جاذبه‌های این شهر باستانی.

کالویا به‌عنوان یک مقصد ساحلی در جزیره مایورکا اسپانیا، عنوان پایتخت اروپایی گردشگری سال ۲۰۲۷ را از آن خود کرد. این انتخاب توسط کمیسیون اروپا و در رده شهرهایی با جمعیت بین ۲۵ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر انجام شد. این شهر که در منطقه بالئاریک قرار دارد، به دلیل استراتژی خود برای تبدیل گردشگری به عاملی برای رفاه بلندمدت اقتصادی و اجتماعی انتخاب شده است.

استراتژی تغییر الگوی گردشگری در کالویا

کمیسیون اروپا اعلام کرد که کالویا به دلیل جاه‌طلبی برای دگرگون کردن الگوی گردشگری خود و فاصله گرفتن از گردشگری انبوه پرحجم، این عنوان را دریافت کرده است. این شهرداری بالئاریک رویکردی را اتخاذ کرده که بر رویکردی پایدارتر و در تمام طول سال متمرکز است. هدف اصلی، ایجاد رابطه‌ای متوازن‌تر میان بازدیدکنندگان، ساکنان و محیط محلی بوده است.

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این تصمیم نشان‌دهنده تمایل به استفاده از صنعت گردشگری برای خدمت به رفاه بلندمدت زیست‌محیطی و اجتماعی است. کالویا با وسعت ۱۴۵ کیلومتر مربع و احاطه شدن توسط کوه‌های سیرا د ترامونتانا، پتانسیل بالایی برای ارائه تجربه‌ای متفاوت نسبت به مقاصد شنی و آفتابی معمول دارد. این مکان‌ها شامل صخره‌ها، خلیج‌ها، ساحل‌ها و جزیره‌های کوچک هستند که به این شهر شکل می‌دهند.

جاذبه‌های تاریخی و مسیرهای پیاده‌روی در مایورکا

تاریخچه این شهرداری اسپانیایی به قرن سیزدهم میلادی بازمی‌گردد و هنوز املاکی از قرن شانزدهم و هفدهم در آن پابرجا هستند. بناهای مشهوری مانند کان ورگر که امروز میزبان کتابخانه و فضاهایی برای جوانان است و کان روس، از شناخته‌شده‌ترین عمارت‌های قدیمی مایورکایی هستند که به خوبی حفظ شده‌اند. بازار سنتی روستای کالویا نیز قدیمی‌ترین بازار شهر محسوب می‌شود که هر دوشنبه صبح برگزار می‌گردد.

در این بازار، بیش از ۶۰ غرفه به بازدیدکنندگان خوراکی، پوشاک و صنایع دستی عرضه می‌کنند. همچنین کالویا اغلب مقصد انتخابی تولیدات سینمایی ملی و بین‌المللی بوده است. فیلم کمدی هسل محصول ۲۰۱۹ با بازی آن هتوی و ربل ویلسون در مکان‌های مختلفی از جمله پورتو پورتالس در این منطقه تصویربرداری شد.

چندین مسیر دارای گواهی برای پیاده‌گردی جهت کشف کالویا از نزدیک مناسب هستند. مسیر PR-MA ۱ شهر پگوئرا را به روستای اِس کاپدیا متصل می‌کند. مناظر جنگل‌های کاج، زمین‌های کشاورزی و چشم‌اندازهای رشته‌کوه تورنت دس گورگ بخشی از این برنامه مسیر است. علاقه‌مندان به تاریخ می‌توانند در طول راه خانه‌برج قرون وسطایی توره دن بویرآ را که قدمتش به قرن چهاردهم میلادی برمی‌گردد، ببینند. مسیرهای دارای گواهی دیگر شامل PR-MA ۲: لا وال وردا، PR-MA ۳: سا وینیا و PR-MA ۴: سا فونت د سا کومتا است.

تجربه آشپزی و اقامت لوکس در مقصد ۲۰۲۷

غذا در این شهرداری مایورکایی ترکیبی از صیدهای تازه دریا و خوراک‌های سنتی است. رستوران لینیا مایورکا، استیک‌هاوس اسپانیایی در هتل ماندارین اورینتال پونتا نگرا، از سنت‌های آشپزی محلی الهام گرفته است. با پخت‌وپز روی آتش باز و نمایش گوشت‌های کهنه‌شده، مهمانان می‌توانند مجموعه‌ای از غذاهای سبزیجاتی، دریایی و گوشتی، و همچنین سیخ‌های کبابی فیوژن اسپانیایی-ژاپنی یاکی‌پینچوس را امتحان کنند.

رستوران ماتسوهیسا به سرآشپزی نوبو ماتسوهیسا نیز در همین هتل ماندارین اورینتال پونتا نگرا قرار دارد. این رستوران با چشم‌انداز رو به دریا، به مهمانان سوشی را در کنار فضایی با حال و هوای ساحلی ارائه می‌دهد. برای پائیا، رستوران پاکوس سانتا پونسا غذاهای اصیل اسپانیایی را در کنار تاپاس، ماهی تازه، استیک، پیتزا و دسرهای شیرین ارائه می‌کند. این مکان در نزدیکی ساحل‌هایی مانند پلاتیا د سانتا پونسا قرار دارند. در همین حال، رستوران لوسی وانگ در پورتال نوس آشپزی ژاپنی را با آشپزی فرانسوی و مدیترانه‌ای درهم می‌آمیزد.

غذاهای ارائه‌شده از اِدامامه تا سِویچه را در بر می‌گیرد، در کنار انواع سوشی و ساشیمی. پس از روزی پر از پیاده‌روی، فعالیت‌های آبی و غذاخوری، اقامتی لوکس در هتل پنج‌ستاره هتل گلف سانتا پونسا انتظار شما را می‌کشد. این مجموعه چشم‌اندازهایی به قله پوئیگ د گالاتسو دارد و در داخل، هتل مجموعه‌ای از اتاق‌ها و سوئیت‌ها را ارائه می‌دهد، از جمله برخی با تراس یا بالکن. مهمانان می‌توانند در فضای اختصاصی رفاه و تندرستی آن استراحت کنند که شامل اتاقک‌های خصوصی ماساژ است. رستورانی نیز وجود دارد که برای مهمانان غذاهای فصلی مدیترانه‌ای سرو می‌کند.