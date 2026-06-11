کالبدشکافی سرکوب خونین و جنایات امنیتی در نورآباد ممسنی

گزارشی جامع از وقایع اعتراضات نورآباد ممسنی، کشتار معترضان توسط تکتیراندازها، جنایات مقابل دادگستری و اخاذی حکومت از خانوادههای کشتهشدگان.
شهر نورآباد ممسنی در استان فارس ، پیش از آنکه فراخوانهای سراسری در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه جاری شود، به موج اعتراضات علیه حکومت پیوست و شاهد یکی از خونینترین سرکوبها در نقاط مختلف این شهر بود.
روایتها و مستندات رسیده نشان میدهد که نیروهای امنیتی از ۱۴ دیماه با خشونت تمام و با استفاده از گاز اشکآور، گلولههای ساچمهای و تیرهای جنگی به سوی مردم حمله کردند. معترضان در نقاط مختلف شهر از جمله بلوار هفتتیر، بلوار امام، خیابان شریعتی و میدان اصلی تجمع کرده بودند تا صدای خود را به گوش جهان برسانند.
اما در پاسخ، فضای شهر به شدت امنیتی شد و اینترنت برای جلوگیری از انتقال اخبار و تصاویر قطع یا دچار اختلال شد. نیروهای مسلح ابتدا سعی کردند با گاز اشکآور جمعیت را متفرق کنند، اما با ادامه اعتراضات، تیراندازی مستقیم را آغاز کردند که منجر شد بسیاری از شهروندان برای نجات جان خود در مغازهها پناه بگیرند.
در این میان، گزارشهای تکاندهندهای از اصابت ساچمه به اعضای حساس بدن شهروندان منتشر شد و برخی نیز بر اثر مشکلات تنفسی شدید ناشی از گازهای شیمیایی جان باختند. اوج این خشونتها در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه به وقوع پیوست، زمانی که اعتصابات در نورآباد فراگیر شد و شهروندان با مسدود کردن مسیرها و آتش زدن لاستیکها، در برابر حضور گسترده نیروهای نظامی با سلاحهای سنگین ایستادند.
در این روزها، صدای انفجارها و تیراندازیهای متوالی در گوشه و کنار شهر شنیده میشد و حتی برق بخشهایی از شهر برای ایجاد هرج و مرج و ترس در میان مردم قطع گردید. یکی از روایتهای تلخ این دوران، داستان آریا زارعی است که در ۱۴ دیماه با خودروی خود به کمک مجروحان میشتافت اما هدف گلوله قرار گرفت و سرانجام در ۱۸ دیماه با شلیک مستقیم یک تکتیرانداز از پشتبام مقر بسیج به سر و چشم کشته شد.
در ۱۹ دیماه نیز گزارشهایی منتشر شد که حاکی از کشتار دستکم ۱۲ معترض بود. نامهایی چون کامیاب احمدی در این میان میدرخشد که مراسم خاکسپاری او تبدیل به تجمعی بزرگ شد و مردم را دوباره به سوی مرکز شهر و ساختمان دادگستری کشاند. روز شنبه ۲۰ دیماه، نورآباد شاهد جنایتی سازمانیافته در مقابل ساختمان دادگستری بود.
نیروهای سپاه و یگانهای مسلح پیشاپیش در پشتبامها و نقاط استراتژیک مستقر شده بودند و به محض نزدیک شدن جمعیت، با کلاشنیکف و تیربار به سوی مردم شلیک کردند. شدت کشتار به حدی بود که خون مجروحان از پلههای ساختمان جاری شد. معترضان در اقدامی دفاعی، ساختمان دادگستری را به آتش کشیدند. در این کشتار جمعی، افرادی نظیر مهرشاد قائدی، آرمین شهریور، پریسا لشکری، کامیاب احمدی، آرمین گرجیان و علی باباکرمی جان باختند.
پس از متفرق کردن جمعیت، نیروهای حکومتی با بیرحمی پیکرها را جابهجا کردند و حتی آثار خون را از پیادهروها شستند تا شواهدی باقی نماند. بعدها پیکر دو نفر در کانال آب سرپوشیده پیدا شد که برای فرار از گلولهها به آنجا پناه برده و در اثر خفگی یا جراحات جان باخته بودند. در نهایت، حکومت با رویکردی شرمآور، خانوادههای جانباختگان را تحت فشار شدید قرار داد.
برای تحویل پیکر فرزندانشان، از خانوادهها تعهدات کتبی گرفته شد و آنها را مجبور کردند مراسم خاکسپاری را در ساعات ابتدایی صبح و به صورت مخفیانه برگزار کنند. تکاندهندهترین بخش این گزارش، دریافت مبالغ هنگفتی بین ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان از خانوادهها تحت عنوان حق تیر یا هزینه گلوله برای تحویل جسد عزیزانشان بود.
همچنین داستان امیررضا احمدی، نوجوان ۱۷ سالهای که پس از بازداشت و آزادی، تنها یک روز بعد بر اثر عارضه قلبی ناشی از فشارهای روانی و جسمی جان داد، نشاندهنده عمق فاجعهای است که بر شهر نورآباد ممسنی سایه افکنده است
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