کالبدشکافی بحران ایران و آمریکا: میان دیپلماسی ترامپ و خسارات نظامی در خاورمیانه

بررسی جامع تنش‌های سیاسی میان دولت ترامپ و ایران، انتقادات تند محافظه‌کاران آمریکایی به توافق احتمالی و تحلیل گزارش واشینگتن‌پست درباره تخریب ۲۲۸ سازه نظامی آمریکا توسط ایران.

در فضای متلاطم روابط بین‌المللی، گزارش‌های اخیر از احتمال دستیابی ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران به یک چارچوب توافق اولیه، موجی از واکنش‌های متضاد را در داخل آمریکا برانگیخته است.

در حالی که دولت دونالد ترامپ نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری برای پایان دادن به درگیری‌های جاری را بروز داده، چهره‌های محافظه‌کار و سخت‌گیر، این رویکرد را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. یکی از برجسته‌ترین این منتقدان، هیو هیوئیت، مجری سرشناس رادیویی است که هرگونه توافق احتمالی در شرایط فعلی را توافقی وحشتناک توصیف کرده است. این تنش‌های داخلی درست زمانی شدت گرفت که ترامپ تصمیم گرفت عملیات دریایی موسوم به پروژه آزادی در منطقه استراتژیک تنگه هرمز را متوقف کند.

این اقدام هم‌زمان با انتشار گزارش وب‌سایت اکسیوس صورت گرفت که از وجود یک پیش‌نویس یادداشت یک‌صفحه‌ای خبر می‌داد؛ سندی که می‌تواند به طور رسمی پایان جنگ را اعلام کرده و یک بازه زمانی سی روزه را برای مذاکرات تفصیلی میان تهران و واشینگتن گشوده باشد. طبق این گزارش، توافق پیشنهادی بر محور توقف موقت روند غنی‌سازی هسته‌ای ایران در مقابل لغو تحریم‌های ایالات متحده و کاهش فشارهای نظامی در تنگه هرمز می‌چرخد.

مقام‌های آمریکایی اکنون منتظر پاسخ تهران به یک پیشنهاد ۱۴ بندی هستند، در حالی که ترامپ هشدار داده است در صورت شکست این مذاکرات، حملات نظامی از سر گرفته خواهد شد. از سوی دیگر، هیو هیوئیت با رویکردی بسیار سخت‌گیرانه، بر این باور است که آمریکا نباید در موضع ضعف قرار گیرد یا اهرم‌های فشار خود را رها کند.

او در فضای مجازی تاکید کرده است که هرگونه توافق باید شامل بندهای بسیار سخت‌گیرانه‌تری باشد، به گونه‌ای که غنی‌سازی اورانیوم به طور کامل و برای همیشه متوقف شود و ذخایر اورانیوم غنی‌شده به آمریکا تحویل داده شود. همچنین او خواستار نابودی کامل گروه‌های نیابتی ایران در منطقه و باز کردن فضای اینترنت در داخل ایران شده است.

هیوئیت با استفاده از استعاره‌های ورزشی، ترامپ را ترغیب کرده بود تا فشارها را تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دهد و از هرگونه عقب‌نشینی زودهنگام پرهیز کند. در مقابل، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال، توقف عملیات نظامی را نتیجه موفقیت‌های عظیم ارتش آمریکا، درخواست‌های کشورهای منطقه مانند پاکستان و پیشرفت‌های چشمگیر در مسیر یک توافق جامع توصیف کرده است.

او پیش از این مدعی شده بود که ایالات متحده عملاً در کارزار نظامی علیه ایران پیروز شده و اکنون در موقعیت بهتری برای تعیین شرایط توافق قرار دارد. در کنار این بازی‌های دیپلماتیک، گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای درباره خسارات نظامی منتشر شده است.

روزنامه واشینگتن‌پست بر اساس تحلیل دقیق تصاویر ماهواره‌ای فاش کرد که حملات هوایی جمهوری اسلامی در جریان جنگ، دست‌کم ۲۲۸ سازه و تجهیزات کلیدی را در پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه هدف قرار داده و به آن‌ها آسیب رسانده یا آن‌ها را به طور کامل نابود کرده است. این خسارات شامل آشیانه‌های هواپیما، انبارهای سوخت، مراکز ارتباطی و سیستم‌های پدافند هوایی است که منجر به ناامن شدن برخی پایگاه‌ها و خروج گسترده نیروهای آمریکایی از این مناطق شد.

نکته قابل توجه این است که دولت آمریکا تلاش کرده با محدود کردن دسترسی به تصاویر ماهواره‌ای تجاری، ابعاد این خسارات را پنهان کند، اما رسانه‌های وابسته به ایران با انتشار تصاویر با وضوح بالا، این تخریب‌ها را به رخ کشیدند. در حالی که حکومت ایران شهروندان عادی را به دلیل ارسال تصاویر خرابی‌ها به خارج از کشور به جاسوسی متهم و بازداشت کرده است، واشینگتن‌پست با تطبیق داده‌ها، خسارات در ۱۵ پایگاه مختلف را تایید کرده است.

مارک کانسیان، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی، با بررسی این تصاویر تایید کرد که حملات ایران بسیار دقیق بوده‌اند و هیچ خطای هدف‌گیری قابل توجهی دیده نمی‌شود. همچنین اشاره شده است که روسیه احتمالاً اطلاعات حساس لازم برای هدف‌گیری دقیق نیروهای آمریکایی را در اختیار ایران قرار داده است، هرچند کارشناسان معتقدند این خسارات توانایی کلی ارتش آمریکا برای ادامه عملیات بمباران را به طور کامل از بین نبرده است





