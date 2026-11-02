معاون وزیر خارجه با تاکید بر دیپلماسی کشاورزی، آن را کلید کاهش تنش‌ها و تضمین امنیت غذایی در برابر تحریم‌ها دانست.

کاظم غریب‌آبادی ، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه، در مراسم روز جهانی غذا که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، بر اهمیت حیاتی دیپلماسی کشاورزی برای تقویت امنیت ملی و توسعه روابط بین‌الملل تأکید کرد. وی در این دیدار با بیان اینکه امنیت غذایی نباید قربانی جنگ و تحریم‌های یک‌جانبه شود، اعلام داشت که ایران آمادگی کامل دارد تا همکاری‌های کشاورزی خود را با کشورهای منطقه و جهان گسترش دهد.

اهمیت دیپلماسی کشاورزی در صلح جهانی

غریب‌آبادی در سخنانی با عنوان "دیپلماسی کشاورزی؛ پیوند امنیت غذایی، صلح و همکاری‌های بین‌المللی" اظهار داشت که دسترسی به غذا تنها معنای امنیت غذایی نیست، بلکه شامل دسترسی پایدار، کافی، سالم و مقرون‌به‌صرفه همه مردم به غذای مناسب می‌شود. وی افزود که دیپلماسی کشاورزی ظرفیت بالایی برای ایجاد پیوندهای پایدار میان ملت‌ها، کاهش تنش‌ها و توسعه همکاری‌های بین‌المللی دارد. در شرایط کنونی که بحران‌های ژئوپلیتیکی، جنگ‌ها، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، محدودیت منابع آب و اختلال در زنجیره‌های تأمین بر امنیت غذایی ملت‌ها اثر گذاشته است، کشاورزی دیگر تنها یک بخش اقتصادی نیست.

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معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد که کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی امنیت، استقلال، توسعه و ثبات کشورها به شمار می‌رود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های روابط خارجی در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنایع غذایی، فناوری‌های نوین، تجارت محصولات کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد منافع مشترک و تقویت اعتماد میان کشورها باشد. انتقال دانش و فناوری، توسعه تحقیقات مشترک، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی، بهبود بهره‌وری آب، توسعه تجارت محصولات غذایی و ایجاد زنجیره‌های تأمین پایدار از جمله محورهای مهم همکاری در این حوزه برشمده شدند.

ظرفیت‌های ایران و اولویت‌های همکاری منطقه‌ای

وی با اشاره به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشاورزی گفت که تنوع اقلیمی، دانش و تجربه کشاورزی، نیروی انسانی متخصص، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و موقعیت جغرافیایی راهبردی، ظرفیت‌های قابل توجهی را در اختیار ایران قرار داده است. توانمندی‌های کشور در زمینه فناوری‌های گلخانه‌ای، بذر و نهال، صنایع تبدیلی و غذایی، دانش فنی آبیاری، دامپروری و آبزی‌پروری، آمادگی ایران را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای علاقه‌مند نشان می‌دهد.

کشورهای همسایه، منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز و آفریقا از اولویت‌های همکاری کشاورزی ایران برشمده شدند. توسعه این همکاری‌ها می‌تواند به تقویت تجارت منطقه‌ای، افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین غذا و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید کمک کند. همچنین، چالش‌های مشترک ایران و کشورهای منطقه در زمینه کم‌آبی، خشکسالی و طوفان‌های گرد و غبار، ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای در مدیریت پایدار منابع آب و سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیمی را پررنگ کرده است.

توسعه روش‌های کم‌آب‌بر تولید، تبادل دانش درباره کشاورزی در شرایط خشک و نیمه‌خشک، افزایش بهره‌وری آب و گسترش سامانه‌های هشدار سریع از زمینه‌های مهم همکاری‌های علمی و فنی هستند. حمایت از این همکاری‌ها از طریق گفت‌وگوهای دیپلماتیک دوجانبه و چندجانبه و با مشارکت سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، یکی از زمینه‌های مهم مشارکت وزارت امور خارجه در تقویت امنیت غذایی پایدار کشور است.

تأثیر تحریم‌ها بر امنیت غذایی و راهکارهای پنج‌گانه

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به پیامدهای جنگ و تحریم‌های یک‌جانبه بر امنیت غذایی خاطرنشان کرد که این موارد افزون بر آثار انسانی، امنیتی و اقتصادی، می‌توانند از طریق تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در حمل‌ونقل و تجارت، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت دسترسی به منابع مالی و فناوری، فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی و زنجیره تأمین غذا وارد کنند. حتی در شرایطی که برخی کالاهای غذایی و دارویی رسماً از شمول تحریم‌ها مستثنا هستند، محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای، حمل‌ونقلی و مالی می‌توانند موانع جدی در مسیر تجارت و تأمین نهاده‌های ضروری ایجاد کنند.

غریب‌آبادی با تأکید بر اینکه غذا، آب، دارو و نیازهای اساسی مردم نباید به ابزار فشار سیاسی تبدیل شوند، تصریح کرد که امنیت غذایی نباید قربانی جنگ، فشار سیاسی یا تحریم‌های یک‌جانبه شود. وی همچنین بر ضرورت مصون ماندن همکاری‌های بین‌المللی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی از ملاحظات سیاسی و محدودیت‌های تحمیلی تأکید کرد. پنج محور برای توسعه همکاری‌های مشترک در این حوزه مطرح شد که شامل توسعه همکاری‌های علمی و فناوری در زمینه کشاورزی هوشمند، مدیریت منابع آب و مقابله با تغییرات اقلیمی؛ تقویت تجارت محصولات کشاورزی و غذایی و تسهیل دسترسی به بازارها؛ گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در صنایع تبدیلی، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل و فرآوری محصولات کشاورزی؛ توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی و تبادل متخصصان؛ و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای مدیریت بحران‌های غذایی و ارتقای تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین است.

وی همچنین با حمایت از نقش سازنده سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، در ارتقای همکاری‌های جهانی و منطقه‌ای برای تحقق امنیت غذایی، بر اهمیت توسعه سازوکارهای همکاری میان کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده غذا تأکید کرد. این رویکرد نشان‌دهنده عزم راسخ ایران برای استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک جهت حل چالش‌های امنیتی و اقتصادی در حوزه تغذیه و کشاورزی است.