کاظم جلالی: سرلشکر رضایی حامل پیام رهبر انقلاب برای پوتین بود

سفیر ایران در روسیه درباره جزئیات نامه رهبر انقلاب به پوتین توضیح داد و گفت سرلشکر رضایی حامل این پیام بود. موضوعات جنگ، تنگه هرمز و همکاری هسته‌ای نیز مطرح شد.

کاظم جلالی ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در برنامه "به وقت ایران" درباره جزئیات نامه رهبر انقلاب به پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، توضیح داد. او گفت سرلشکر رضایی حامل پیام مقام معظم رهبری برای آقای پوتین بود.

به گفته جلالی، محتوای این گفت‌وگو در چند بخش مطرح شد و میان موضوعات مختلف رفت‌وآمد داشت. بخشی از آن به آخرین مسائل مربوط به جنگ و تجاوز آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت.

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بازتاب جنگ و شروط هفت‌گانه تنگه هرمز

سفیر ایران در روسیه گفت بخشی از گفت‌وگوها به بررسی اتفاقاتی اختصاص داشت که در این مدت در جریان جنگ رخ داد. این بخش، روایتی از تحولات اخیر و مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل ارائه کرد.

جلالی همچنین شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی ایران برای باز شدن تنگه هرمز را تبیین کرد. او به تعاملاتی نیز اشاره کرد که در این عرصه میان ایران و طرف‌های مختلف صورت گرفته است.

تنگه هرمز از مسیرهای مهم انتقال انرژی در منطقه است و طرح شروط ایران برای بازگشایی آن، بخشی از موضع رسمی تهران در شرایط کنونی به شمار می‌رود. در این گزارش، جزئیات بیشتر هر یک از این هفت شرط بیان نشده است.

همکاری هسته‌ای ایران و روسیه و نیروگاه‌ها

بخش دوم گفت‌وگوی سفیر ایران در روسیه به حوزه مسائل هسته‌ای و همکاری‌های دو کشور در این زمینه اختصاص داشت. جلالی درباره نیروگاه‌هایی توضیح داد که روسیه در ایران احداث می‌کند.

سفیر ایران همچنین از برخی ناملایماتی سخن گفت که جمهوری اسلامی ایران در این حوزه از ناحیه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تحمل کرد. او این موضوع را در کنار همکاری‌های هسته‌ای با روسیه مطرح کرد و به تفکیک مواضع آژانس و تهران در این گزارش پرداخته نشده است.

پیوند میان همکاری هسته‌ای با مسکو و انتقاد ایران از رفتار آژانس، یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو بود. این دو موضوع نشان می‌دهد که پرونده هسته‌ای همچنان در کانون تعاملات ایران و روسیه قرار دارد.

نقش سرلشکر رضایی در انتقال پیام رهبری

سرلشکر رضایی در این ماجرا به عنوان فرستاده و حامل پیام مقام معظم رهبری برای پوتین معرفی شد. جلالی تأکید کرد که این پیام از سوی رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور روسیه منتقل شده است.

در این گزارش، به تاریخ مشخصی برای ادامه این گفت‌وگوها یا اقدام بعدی طرفین اشاره نشده است. بنابراین، آنچه اکنون مشخص است، دو محور اصلی شامل تحولات جنگ و همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه است.