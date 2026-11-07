کارگروه دروازه آهنین سنتکام برای مسدودسازی مسیرهای ایران تشکیل شد

سنتکام از تشکیل کارگروه دروازه آهنین برای جلوگیری از انتقال تسلیحات و کالاهای تحریم‌شده به ایران خبر داد. این کارگروه در مرزهای زمینی و دریای خزر فعال می‌شود.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام ، شنبه ۱۶ آبان از تشکیل کارگروه ویژه‌ای با نام "دروازه آهنین" خبر داد. هدف این کارگروه جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه و کالاهای تحریم‌شده از مرزهای زمینی و دریای خزر به ایران است.

این تصمیم در ادامه محاصره دریایی ایران و تحریم خطوط هوایی و راه‌آهن این کشور اتخاذ شده است. دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، دستور تشکیل این کارگروه را صادر کرده است.

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مأموریت کارگروه دروازه آهنین و ساختار آن

کارگروه دروازه آهنین با حدود ۲۰ نیروی نظامی و غیرنظامی در مقر سنتکام در تامپا، ایالت فلوریدا، مستقر خواهد شد. وظیفه این کارگروه هماهنگی با سایر نهادهای دولت آمریکا برای توقف محموله‌های مورد نظر واشینگتن است.

بر اساس بیانیه سنتکام، این کارگروه علاوه بر جلوگیری از جابه‌جایی سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته و فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه، بر مقابله با انتقال کالاهای تحریم‌شده و جریان‌های درآمدی غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران متمرکز خواهد بود. گزارش رویترز نیز تشکیل این کارگروه را بخشی از تلاش گسترده‌تر واشینگتن برای محدود کردن مسیرهای جایگزین ایران توصیف کرده است.

موضع دریاسالار کوپر درباره محاصره دریایی ایران

دریاسالار برد کوپر تشکیل کارگروه دروازه آهنین را گامی در جهت تقویت نتایج محاصره دریایی ایران دانست. او گفت همکاری نزدیک‌تر سنتکام با نهادهای مختلف آمریکا، توان جمهوری اسلامی را برای تامین مالی تروریسم، بازسازی کارخانه‌های تسلیحاتی و تامین مجدد تجهیزات نظامی محدودتر می‌کند.

سنتکام همچنین اعلام کرد محاصره دریایی آمریکا در ماه‌های گذشته مانع صدور بیش از ۲۵ میلیارد دلار نفت خام ایران شده است. این ادعا از سوی منابع مستقل در متن خبر تایید نشده و به روایت سنتکام منسوب است.

فشار بر گذرگاه‌های مرزی عراق و پاکستان

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، شنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره تایید کرد آمریکا رسما خواستار بسته شدن همه گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران، به‌جز دو گذرگاه، شده است. او گفت بغداد به تهران اطلاع داده که خواهان روابط دوستانه است، اما دخالت ایران در امور داخلی عراق را نمی‌پذیرد.

به گفته دو منبع سیاسی به خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانه‌داری آمریکا در جریان سفر نخست‌وزیر عراق به نیویورک خواستار محدود شدن گذرگاه‌های مرزی با ایران شده بود. خبرگزاری فرانسه ۳۰ مهر نیز گزارش داده بود دولت عراق گذرگاه مرزی الشیب در استان میسان را بسته است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال دوم آبان گزارش داد پاکستان عبور کامیون‌های ایرانی از گذرگاه‌های تفتان و ریمدان-گبد را متوقف کرده است. مقام‌های پاکستانی دلایل امنیتی، جلوگیری از قاچاق و ضرورت رعایت تحریم‌ها را علت این محدودیت‌ها عنوان کرده‌اند.

تبعات تحریم‌ها برای حمل‌ونقل و صنایع ایران

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ۱۲ آبان اعلام کرد ترکیه و پاکستان تعداد کامیون‌های عبوری را کاهش داده‌اند. او بازرسی‌های مکرر و ناهماهنگی دستگاه‌های داخلی ایران را نیز از عوامل افزایش مشکلات دانست.

آسوشیتدپرس گزارش داده بود در گذرگاه گوربولاغ در مرز ترکیه و ایران، شمار کامیون‌ها از حدود ۲۰۰ دستگاه به ۱۲۰۰ دستگاه رسیده و زمان انتظار بیش از چهار برابر شده است. با این حال، محدودیت‌های ترکیه تاکنون به معنای بسته شدن کامل مرز تجاری این کشور با ایران نبوده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۷ شهریور در چارچوب عملیات "طرد اقتصادی"، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله ایران‌ایرتور، آسمان، کیش‌ایر، قشم‌ایر و زاگرس را تحریم کرد. به گفته این وزارت‌خانه، هدف جلوگیری از استفاده تسلیحاتی و غیرقانونی از شبکه هوایی ایران بوده است.

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت حمل‌ونقل ریلی، همراه با صنایع خودروسازی، فولاد و تامین‌کنندگان خارجی آن‌ها نیز هدف تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایران پس از محاصره دریایی برای انتقال نفت و مواد شیمیایی به شبکه ریلی و جاده‌ای وابسته‌تر شده است.