کارگردان سینما درباره شرایط امروز سینما و حواشی اخیر فیلم «تهران کنارت» صحبت می‌کند و معتقد است که سینمای پس از جنگ، سینمای قبل از جنگ نیست و جنگ بر همه اجزای یک جامعه تاثیرگذار است. همچنین، درباره مشکلات بزرگ و کوچک این مملکت از مسیر گفت‌وگو و تفاهم حل شدنی است به شرطی که توأم با صداقت باشد.

پس از جنگ تحمیلی سوم، برخی همچنان بر طبل تنش و انشقاق در سینما ی ایران می‌کوبند و برای سینما گران و فیلم سازان حواشی به وجود می‌آورند و باعث آشفتگی جو سینما می‌شوند.

بعد از اینکه فیلم «تهران کنارت» با مجوز قانونی روی پرده رفت، پرونده‌سازی برای عوامل فیلم صورت گرفت و رییس سازمان سینمایی هم احضار شد. مصاحبه با کارگردان قدیمی و شناخته شده سینما نشان داد که نظر او درباره این رفتار خشونت‌آمیز است. اگر بخواهیم درباره شرایط امروز سینما صحبت کنیم، برخی کارشناسان معتقدند که سینمای پس از جنگ، سینمای قبل از جنگ نیست.

جنگ بر همه اجزای یک جامعه تاثیرگذار است و نگاه و تفکرات آحاد جامعه را تغییر می‌دهد. بنابراین، بسته به آداب و رسوم زندگی مردمان هر خطه، اثرات جنگ به اشکال مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند. این تاثیرات آنی و در فاصله کوتاهی بر رفتار جوامع موثر است، هر چند که حاوی آثار دراز مدت هم هست. به این ترتیب، نگاه مخاطب سینما و سلیقه و علائق آن تغییر ناگهانی دارد.

اگر بخواهیم درباره مشکلات بزرگ و کوچک این مملکت صحبت کنیم، مشکلات از مسیر گفت‌وگو و تفاهم حل شدنی است به شرطی که توأم با صداقت باشد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سینما هنر هنرمندان فیلم کارگردان تأثیرات جنگ حواشی اخیر فیلم پرونده‌سازی رییس سازمان سینمایی سازندگان و عوامل اصلی فیلم‌ها صداقت

United States Latest News, United States Headlines