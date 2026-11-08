کارگروه دروازه آهنین آمریکا و مسیرهای زمینی و دریای خزر ایران

کارگروه دروازه آهنین آمریکا با هماهنگی نهادهای این کشور، انتقال تسلیحات از مرزهای زمینی ایران و دریای خزر را دشوارتر می‌کند. موفقیت این کارگروه به متقاعد کردن بانک‌ها و تامین‌کنندگان بستگی دارد.

کارگروه "دروازه آهنین" آمریکا با هدف مقابله با انتقال تسلیحات و محموله‌های غیرقانونی از مرزهای زمینی ایران و دریای خزر تشکیل شده است. این کارگروه برای دشوارتر کردن دستیابی جمهوری اسلامی به تجهیزات مورد نیازش در نظر گرفته شده است.

کارگروه دروازه آهنین از حدود ۲۰ عضو نظامی و غیرنظامی مستقر در تامپا تشکیل شده و با دیگر نهادهای آمریکایی هماهنگی می‌کند. این ساختار برای افزایش ظرفیت هماهنگی میان نهادها طراحی شده، اما هدف آن فقط ردیابی محموله‌ها نیست.

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مکانیسم کارگروه دروازه آهنین برای محدود کردن تامین تسلیحات

کارگروه دروازه آهنین نمی‌تواند مسیرهای شمالی ایران را کاملاً مسدود کند، اما می‌تواند دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات و تجهیزات مورد نیازش را دشوارتر کند. این هدف در عمل به دو عامل وابسته است.

موفقیت این کارگروه بیش از توانایی واشینگتن در ردیابی محموله‌ها، به متقاعد کردن دولت‌ها، بانک‌ها و تامین‌کنندگان برای توقف انتقال این محموله‌ها بستگی دارد. بدون همکاری این بازیگران، حتی ردیابی دقیق نیز اثر محدودی خواهد داشت.

ارزیابی ماه ژوئن مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای بازسازی صنایع نظامی خود به واردات ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی و موتورها نیاز دارد. این نیازها مسیر تامین را به موضوع اصلی تحریم تبدیل کرده است.

این ارزیابی مسیرهای دریای خزر و پاکستان را جایگزین‌های احتمالی مسیر تامین کالا از طریق امارات متحده عربی می‌داند که با اختلال روبه‌رو شده است. به همین دلیل، تمرکز کارگروه بر مسیرهای شمالی و شرقی قابل درک است.

اطلاعیه تشکیل کارگروه دروازه آهنین، هرچند ظرفیت هماهنگی میان نهادها را افزایش می‌دهد، اما نشانه‌ای از اعطای اختیارات جدید برای بازرسی کشتی‌ها در دریای خزر یا دسترسی به بنادر کشورهای همسایه ندارد.

اختلاف دیدگاه‌ها درباره هدف‌گیری تامین‌کنندگان و نقش روسیه

به ارزیابی‌های منتشرشده، هدف قرار دادن توزیع‌کنندگان و نهادهای مالی ممکن است موثرتر از ردیابی کشتی حامل محموله باشد. این رویکرد بر شبکه تامین تمرکز دارد، نه صرفاً بر وسیله حمل.

در گرافیک منتشرشده سنتکام در ۱۶ آبان درباره فعالیت کارگروه دروازه آهنین آمده است که یک شرکت توزیع‌کننده دارای مشتری در اروپا یا دسترسی به نظام مالی آمریکا، در مقایسه با یک شرکت کشتیرانی ایرانی که از قبل تحریم شده، با خطر زیان بیشتری روبه‌رو خواهد بود. شناسایی چنین توزیع‌کننده‌ای و ارائه شواهد فروش کالای ممنوعه به دولت کشور محل فعالیت آن، ممکن است موثرتر باشد.

وزارت خارجه آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۴ شرکت‌های کشتیرانی روسی را تحریم و کشتی‌هایی را معرفی کرد که به گفته این وزارتخانه، تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی را از طریق دریای خزر به روسیه منتقل کرده بودند. این اقدامات بیشتر انتقال تجهیزات از ایران را هدف گرفته بودند تا محموله‌های ورودی به ایران را.

نیکیتا اسماگین در تحلیلی که ماه اکتبر برای موسسه یورک‌تاون نوشته، به گسترش تجارت از مسیر دریای خزر اشاره کرده است. او کمبود کشتی، محدودیت ظرفیت بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را از موانع این مسیر دانسته است.

روسیه به گفته تحلیل‌های یادشده، دشوارترین چالش پیش روی واشینگتن است. روابط نظامی مسکو با تهران به این کشور انگیزه می‌دهد مسیرهای حمل‌ونقل را باز نگه دارد و احتمال جلب همکاری روسیه در یکی از مسیرهای اصلی شمالی را کاهش می‌دهد.

پیامدهای عملی فشار بر مسیرهای حمل‌ونقل قزاقستان و آذربایجان

قزاقستان نمونه‌ای از تنش میان فشار مالی و اهداف منطقه‌ای در حوزه حمل‌ونقل است. این کشور همچنان به حفظ و گسترش ارتباطات حمل‌ونقلی از مسیر ایران تمایل نشان می‌دهد.

سریک جومانگارین، معاون نخست‌وزیر قزاقستان، در ماه مه گفت خطرات مربوط به پرداخت‌ها باعث توقف قراردادها با جمهوری اسلامی شده است. او تاکید کرد که این پروژه، با وجود قرار داشتن بندر در سواحل جنوبی ایران، نشان‌دهنده تمایل دولت قزاقستان به حفظ ارتباطات از این مسیر است.

جمهوری آذربایجان پیش‌تر عبور محموله‌های تجاری از گذرگاه‌های مرزی خود را متوقف کرد، اما ۱۸ اسفند همان سال این گذرگاه‌ها را دوباره گشود. این رویداد یک اختلاف امنیتی بود، نه آزمونی برای اجرای تحریم‌ها، بنابراین نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که باکو به درخواست‌های آمریکا چه واکنشی نشان خواهد داد.

بسته شدن کوتاه‌مدت مرزها نشان می‌دهد نباید تصور کرد جمهوری آذربایجان حاضر است برای مدتی طولانی اختلال گسترده‌ای در تجارت ایجاد کند. درخواست بازرسی محموله‌های مشکوک و مشخص ممکن است شانس بیشتری برای پذیرش داشته باشد تا درخواست مسدود کردن نامحدود یکی از مسیرهای اصلی تجاری.

ترکمنستان نیز حفظ مسیرهای حمل‌ونقل از طریق ایران را سودمند می‌داند. این موضع می‌تواند بر میزان همکاری منطقه‌ای با اجرای اقدامات کارگروه دروازه آهنین اثر بگذارد.