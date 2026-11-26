مراسم خداحافظی کارلوس توز در ورزشگاه لا بومبونرا روز ۲۰ دسامبر برگزار می‌شود و لیونل مسی، سرخیو آگوئرو و لئاندرو پاردس حضور خود را تایید کرده‌اند.

مراسم خداحافظی کارلوس توز ، مهاجم پیشین بوکا جونیورز ، روز ۲۰ دسامبر در ورزشگاه لا بومبونرا برگزار می‌شود. لیونل مسی ، سرخیو آگوئرو ، مارتین پالرمو، جان‌لوئیجی بوفون، ریو فردیناند و لئاندرو پاردس در این مراسم حضور خواهند داشت. گزارش تی‌وای‌سی اسپورتس از حضور این چهره‌های شناخته‌شده فوتبال جهان در این رویداد خبر می‌دهد.

کارلوس توز با این مراسم از دنیای حرفه‌ای فوتبال خداحافظی می‌کند و بازی پایانی او در ورزشگاه خانگی بوکا جونیورز انجام می‌شود. حضور بازیکنانی با سوابق متفاوت در باشگاه‌ها و تیم ملی، این مراسم را به یکی از چهره‌دارترین خداحافظی‌های سال تبدیل کرده است.

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حضور چهره‌های برجسته در مراسم خداحافظی توز

لیونل مسی آخرین بازیکنی است که حضورش در این مراسم به‌طور رسمی اعلام شده است. او که سابقه هم‌تیمی بودن با توز در تیم ملی آرژانتین را دارد، در این بازی در ورزشگاه لا بومبونرا به میدان خواهد رفت.

لئاندرو پاردس، کاپیتان فعلی بوکا جونیورز، چند روز پیش از طریق حساب رسمی اینستاگرام مراسم حضور خود را تایید کرد. پاردس و توز پیش‌تر در بوکا جونیورز و تیم ملی آرژانتین کنار هم بازی کرده‌اند.

سرخیو آگوئرو از نخستین بازیکنانی بود که حضورش در این مراسم تایید شد. او هم‌تیمی سابق توز در منچسترسیتی و تیم ملی آرژانتین است و همراهی او با این مراسم، پیوند میان دو نسل از مهاجمان آرژانتینی را برجسته می‌کند.

سابقه مشترک توز با بازیکنان حاضر در مراسم

مارتین پالرمو، مهاجم پیشین بوکا جونیورز، هم‌تیمی توز در سال ۲۰۰۴ بوده است. این دو بازیکن در همان سال با بوکا جونیورز قهرمان جام سودامریکانا شدند و این عنوان بخشی از خاطرات مشترک آن‌ها در این باشگاه است.

جان‌لوئیجی بوفون در یوونتوس و ریو فردیناند در منچستریونایتد هم‌تیمی توز بوده‌اند. توز و بوفون در کنار هم دو قهرمانی سری‌آ، یک قهرمانی جام حذفی ایتالیا و یک سوپرجام ایتالیا را به دست آوردند.

توز در منچستریونایتد همراه با فردیناند دو بار قهرمانی لیگ برتر انگلیس و یک بار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرد. حضور این بازیکنان در مراسم نشان می‌دهد که سوابق توز در سه باشگاه بزرگ اروپایی و در تیم ملی آرژانتین تا چه اندازه در فوتبال جهان شناخته شده است.

برنامه مراسم و اهمیت آن برای هواداران بوکا

مراسم خداحافظی کارلوس توز در تاریخ ۲۰ دسامبر در ورزشگاه لا بومبونرا، خانه بوکا جونیورز، برگزار می‌شود. هواداران این باشگاه می‌توانند آخرین حضور رسمی این مهاجم پیشین را در ورزشگاه خانگی تیم خود ببینند.

حضور پاردس به‌عنوان کاپیتان فعلی بوکا جونیورز، پیوند نسل فعلی این باشگاه را با گذشته آن نشان می‌دهد. بازیکنان حاضر در این مراسم، از بوکا جونیورز تا تیم ملی آرژانتین و لیگ‌های اروپایی، بخشی از مسیر حرفه‌ای توز را تشکیل داده‌اند.