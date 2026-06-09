کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از تجمعات دانش‌آموزان در نقاط مختلف ایران در اعتراض به سیاست‌های آموزشی جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. این کارزار همچنین با انتقاد از تشدید سیاست‌های سرکوب و ارعاب در ایران، جمهوری اسلامی را «حکومت اعدامی» خواند و نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داد.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از تجمعات دانش‌آموزان «شجاع و آگاه» در نقاط مختلف ایران در اعتراض به سیاست‌های آموزشی جمهوری اسلامی حمایت می‌کند.

در این بیانیه که سه‌شنبه ۱۹ خرداد در هفته صد و بیست و چهارم کارزار منتشر شد، آمده است: «دانش‌آموزان آگاه برای دفاع از حقوق خود در شهرهای مختلف به خیابان آمدند تا نشان دهند از سیاست‌های حاکمیتی در عرصه آموزش که در تضاد آشکار با عدالت آموزشی است، به تنگ آمده‌اند. » کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ابراز اطمینان کرد آینده ایران با وجود چنین افراد پرشوری، بدون شک درخشان خواهد بود.

از جمله تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، یزد و لرستان، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ و شیوه برگزاری امتحانات نهایی دست به تجمع زدند. در سوی دیگر، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، ۱۶ خرداد از تاثیر سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور سال جاریحفاظت از حق حیات نشانه بلوغ جامعه است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، با انتقاد از تشدید سیاست‌های سرکوب و ارعاب در ایران، جمهوری اسلامی را «حکومت اعدامی» خواند و نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داد. همچنین، اعضای کارزار در هفته صد و بیست و چهارم فعالیت خود، در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند





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