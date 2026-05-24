کارشناس هواشناسی از افزایش دمای اصفهان در تابستان امسال خبر داد

کارشناس هواشناسی از افزایش 1 تا 3 درجهای دما و تداوم گرمای شبانهروزی در تابستان پیشروی اصفهان خبر داد. نوید حاجیبابایی از افزایش دمای استان در تابستان امسال خبر داد و اظهار داشت: استان اصفهان در تابستان 1405 شرایط گرمتری را نسبت به سال گذشته تجربه خواهد کرد و میانگین دما در بسیاری از مناطق بین یک تا سه درجه سلسیوس افزایش مییابد.
وی با اشاره به روند افزایشی دما در ماههای پیشرو افزود: اوج گرمای تابستان از نیمه دوم مردادماه آغاز میشود و در این بازه زمانی، ماندگاری هوای گرم در سطح استان بیشتر خواهد بود. آنچه تابستان امسال را نسبت به سال قبل متفاوت میکند، فقط افزایش عدد دما نیست، بلکه تداوم گرما در ساعات طولانی روز است؛ به این معنا که گرما در بازه زمانی بیشتری از شبانهروز احساس میشود.
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان با اشاره به وضعیت بارندگیهای استان در سال آبی جاری گفت: از ابتدای مهرماه 1404 تا دوم خردادماه 1405 میانگین بارش استان حدود 139 میلیمتر ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت حدود 13 درصد کاهش داشته، اما در مقایسه با سال آبی گذشته حدود 60 درصد افزایش را نشان میدهد. حاجیبابایی با بیان اینکه بیشترین افت بارندگی در مناطق شمالی و غربی استان رخ داده است، افزود: در نواحی غربی اصفهان و سرچشمههای زایندهرود نیز حدود 20 درصد کاهش بارش ثبت شده است.
با این حال در فروردینماه امسال شرایط بارشی در مناطق غربی و سرچشمههای زایندهرود تا حدودی بهبود پیدا کرد و بارشهای نرمال در این مناطق اتفاق افتاد. همچنین خنک بودن کمینه دما در فروردینماه موجب شد ماندگاری برف در سرچشمهها بیشتر شود و همین موضوع روانآب مناسبی را برای زایندهرود فراهم کرد.
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه فصل بهار به طور معمول جزو فصلهای پربارش استان محسوب نمیشود، گفت: بخش عمده بارشهای بهاری امسال در فروردینماه اتفاق افتاد و در 10 روز ابتدایی نوروز، مناطق غربی استان و شهر اصفهان بارشهای مناسبی را دریافت کردند. وی درباره شرایط جوی هفتههای اخیر نیز اظهار داشت: از نیمه دوم بهار و به ویژه از اواسط اردیبهشت، سامانههای جوی وارد شده به کشور و استان، رطوبت کافی نداشتند و به همین دلیل انرژی این سامانهها بیشتر به شکل وزش باد شدید تخلیه شد.
حاجیبابایی افزود: این شرایط تنها محدود به اصفهان یا حتی ایران نبود و کشورهای همسایه غربی بهویژه عراق نیز درگیر ناپایداریهای جوی و وزش باد شدید بودند؛ به همین دلیل گرد و خاک ایجاد شده در آن مناطق، تحت تأثیر الگوهای جوی وارد کشور و استان اصفهان شد. وی با بیان اینکه تا پایان شهریورماه بارش قابل توجهی برای استان پیشبینی نمیشود، گفت: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گرد و خاک از کانونهای داخلی و خارجی، بهویژه از سمت عراق، حداقل تا 10 روز آینده ادامه خواهد داشت و سامانههای جوی فعال در این مدت بیشتر به صورت باد و گرد و خاک خود را نشان میدهند
تذکر نماینده تربتجام به وزارت امور خارجه
تأکید بر آمادگی صددرصدی دستگاههای خدماترسان برای میزبانی از گردشگران نوروزی
همه اطلاعات درباره میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵
ثبتسفارش کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ از اردیبهشت آغاز میشود
فعالسازی سهمیه واردات خودرو سواری جانبازان برای سال 1405
پیش بینی هوای گلستان فردا یکشنبه 27 اردیبهشت/ اختلاف دمایی در استان
