کارشناس هواشناسی استان قزوین از افزایش ابر و رگبار در برخی مناطق خبر داد

کارشناس ادارهکل هواشناسی استان قزوین گفت: از بعدازظهر جمعه ۲۵ اردیبهشت تا اوایل هفته آینده به تناوب امواجی از سطح منطقه عبور کرده که موجب افزایش ابر خواهد شد و انتظار میرود در برخی مناطق رگبار، رعدوبرق و وزش باد را داشته باشیم. مریم بهروزی اظهار کرد: شب گذشته در اثر عبور موج از سطح منطقه، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش بادهای لحظهای شدید اتفاق افتاد که بیشترین سرعت وزش باد مربوط به شهر معلمکلایه به میزان ۹۰ کیلومتر بر ساعت بود، سرعت وزش باد در شهر قزوین نیز ۴۶ کیلومتر بر ساعت بود.
مریم بهروزی اظهار کرد: شب گذشته در اثر عبور موج از سطح منطقه، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش بادهای لحظهای شدید اتفاق افتاد که بیشترین سرعت وزش باد مربوط به شهر معلمکلایه به میزان ۹۰ کیلومتر بر ساعت بود، سرعت وزش باد در شهر قزوین نیز ۴۶ کیلومتر بر ساعت بود. این کارشناس هواشناسی عنوان کرد: خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد برای امروز ۲۳ اردیبهشت تا ساعات عصر همچنان عبور پیاپی امواج از سطح منطقه تداوم دارد.
بهروزی بیان کرد: برای روزهای پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت تا ظهر جمعه ۲۵ اردیبهشت جو استان نسبتاً پایدار بوده و شاهد آسمانی آفتابی خواهیم بود
