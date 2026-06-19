کارشناسان سازمان ملل متحد از توافق ایران و آمریکا انتقاد کردند و خواستار توجه به حقوق بشر در ایران شدند.

بیش از ده نفر از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه‌ای در عین استقبال از تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا، هشدار دادند که هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد، ناقص خواهد بود.

بیش از ده نفر از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه‌ای در عین استقبال از تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا ، هشدار دادند که هر توافق ی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد، ناقص خواهد بود.

این کارشناسان در بیانیه خود گفتند: «این تفاهم‌نامه تقریباً به‌طور کامل بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای، کاهش تحریم‌ها و اختصاص ۳۰۰ میلیارد دلار بودجه بازسازی تمرکز دارد. مردم ایران که از تجاوز نظامی خارجی و سرکوب داخلی به‌شدت رنج برده‌اند، در این چارچوب به‌سختی دیده می‌شوند.





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