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کارشناسان سازمان ملل متحد از توافق ایران و آمریکا انتقاد کردند و خواستار توجه به حقوق بشر در ایران شدند.

سیاسی News

کارشناسان سازمان ملل متحد از توافق ایران و آمریکا انتقاد کردند و خواستار توجه به حقوق بشر در ایران شدند.
ایران و آمریکاتوافقکارشناسان سازمان ملل متحد
📆6/19/2026 7:47 PM
📰RadioFarda_
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بیش از ده نفر از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه‌ای در عین استقبال از تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا، هشدار دادند که هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد، ناقص خواهد بود.

بیش از ده نفر از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه‌ای در عین استقبال از تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا ، هشدار دادند که هر توافق ی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد، ناقص خواهد بود.

این کارشناسان در بیانیه خود گفتند: «این تفاهم‌نامه تقریباً به‌طور کامل بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای، کاهش تحریم‌ها و اختصاص ۳۰۰ میلیارد دلار بودجه بازسازی تمرکز دارد. مردم ایران که از تجاوز نظامی خارجی و سرکوب داخلی به‌شدت رنج برده‌اند، در این چارچوب به‌سختی دیده می‌شوند.

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