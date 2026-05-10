کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم جوی آرام و روند افزایشی دما تا ظهر چهارشنبه در استان خبر داد و گفت: ازعصر همان روز با ورود سامانه ناپایدار بارش‌های رگباری و رعدوبرق به استان بازمی‌گردد. وی همچنین به شهروندان توصیه کرد با توجه به ماهیت ناپایدار بارش‌ها، تمهیدات لازم را به‌ویژه در فعالیت‌های خارج از منزل و تردد در مناطق مستعد آب‌گرفتگی در نظر بگیرند.

کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم جوی آرام و روند افزایشی دما تا ظهر چهارشنبه در استان خبر داد و گفت: ازعصر همان روز با ورود سامانه ناپایدار بارش‌های رگباری و رعدوبرق به استان بازمی‌گردد.

مهدیه اصحابی با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی جوی اظهار کرد: تا حوالی ظهر روز چهارشنبه، به دلیل حاکمیت سامانه کم‌فشار و جریانات غالباً جنوبی، شرایط جوی در استان آرام خواهد بود و دمای هوا به‌تدریج افزایش می‌یابد. وی افزود: از عصر روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، با عبور متناوب ناوه از منطقه و تقویت کم‌فشار دینامیکی، ناپایداری‌های جوی در گلستان افزایش پیدا می‌کند.

اصحابی ادامه داد: در این بازه زمانی، وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و گاهی وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان دور از انتظار نیست. کارشناس هواشناسی گلستان همچنین به شهروندان توصیه کرد با توجه به ماهیت ناپایدار بارش‌ها، تمهیدات لازم را به‌ویژه در فعالیت‌های خارج از منزل و تردد در مناطق مستعد آب‌گرفتگی در نظر بگیرند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

کارشناس هواشناسی گلستان تداوم جوی آرام افزایش دما بارش‌های رگباری و رعدوبرق توصیه به شهروندان

United States Latest News, United States Headlines