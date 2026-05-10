کارت امید مادر، طرح کالابرگ‌ الکترونیکی است که با همکاری دبیرخانه ستادملی جمعیت، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان(فارا) اجرا می‌شود تا با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، مادران و کودکان ایرانی را حمایت کند.

به گزارش خبرآنلاین، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز مرحله اول اعتبار کارت امید مادر خبر داد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید(ره) و تحقق مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط با ‘ الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور’ و بند (ج) ابلاغیه رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر ‘حمایت مالی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک و کلیه مادران باردار کشور’, با تخصیص منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به دنیا می‌آیند، تا پایان ۲ سالگی فرزند مشمول طرح هستند.

وی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبار خرید سبدغذایی و پوشک بچه و در صورت نیاز شیرخشک رایگان برای تعداد ۶۳ هزار و ۳۰۵ کودک متولد شده از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ را در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب ۶۱ هزار و ۹۹۵ مادر مشمول تخصیص داد





