کاخ‌سفید نسخهٔ کامل تفاهم‌نامهٔ میان آمریکا و ایران را افشا کرد؛ متن شامل پایان عملیات نظامی، رفع محاصره دریایی، رفع تمام تحریم‌ها، برنامهٔ ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصاد ایران و توافقات هسته‌ای می‌شود.

در میان شلوغی‌های رسانه‌ای و صدای بلند ادعای امضای یک تفاهم‌نامه کامل بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، کاخ‌سفید روز چهارشنبه به‌صورت رسمی سندی را منتشر کرد که جزئیات اصلی این تعهدات را به‌دقت بیان می‌دارد.

این متن که در قالب سه‌پاراگراف طولانی تنظیم شده است، نخست به پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌های منطقه، از جمله لبنان، اشاره دارد و طرفین را ملزم می‌کند تا از هرگونه تهدید، استفاده از زور یا اقدام نظامی علیه یکدیگر خودداری کنند و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را تضمین نمایند. بند دوم بر احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی هر دو کشور تأکید کرده و هر دو طرف را ملزم می‌کند تا از دخالت در امور داخلی یکدیگر صرف نظر کنند؛ همچنین مهلت شصت روزه برای مذاکرات نهایی توافق‌نامه تعیین شده است که در صورت توافق، با رضایت دو طرف قابل تمدید می‌باشد.

در ادامه سند، ایالات متحده متعهد می‌شود روند رفع محاصره دریایی علیه ایران را سرعت بخشد و ظرف سی روز تمام مانع‌ها را از بین ببرد؛ در این دوره تردد کشتی‌های تجاری بر پایهٔ رفع موانع فنی و نظامی و انجام عملیات مین‌روبیک توسط ایران تنظیم می‌شود. پس از خروج نیروهای آمریکایی از مجاورت ایران، ایران نیز تضمین می‌کند عبور ایمن و بدون عوارض کشتی‌های تجاری در مسیر خلیج فارس‑دریای عمان به مدت شصت روز ادامه یابد.

مذاکرات همزمان با پادشاهی عمان دربارهٔ ادارهٔ آیندهٔ خدمات دریایی تنگه هرمز و مشارکت کشورهای ساحلی خلیج فارس در چارچوب حقوق بین‌الملل، برای رسیدن به توافقی بلندمدت به‌کار گرفته می‌شود؛ نکتهٔ مهم این است که عبور کشتی‌های تجاری بدون دریافت عوارض مالی خواهد بود و ایران در این زمینه با همکاری همسایه‌ها به‌جستجوی راه‌حل‌های مشترک خواهد پرداخت. بندهای بعدی به جنبهٔ اقتصادی و تحریم‌های مالی می‌پردازند.

ایالات متحده اعلام می‌کند برنامه‌ای با حداقل سهصد میلیارد دلار برای بازسازی و توسعهٔ اقتصادی ایران تدوین خواهد کرد؛ این تعهد به معنای پرداخت مستقیم توسط آمریکا نیست، بلکه امکان مشارکت کشورهای منطقه ویژهٔ امارات متحده عربی در پروژه‌های زیرساختی ایران را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، تمام تحریم‌های یک‌جانبهٔ آمریکا و تحریم‌های مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیّت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو می‌شوند.

در زمینهٔ هسته‌ای، دو کشور توافق کرده‌اند که منابع اورانیوم غنی‌شدهٔ ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق‌سازی شود و در چارچوبی که در مذاکرات نهایی تعیین می‌شود، به موضوع غنی‌سازی و سایر نیازهای هسته‌ای پرداخته شود. این بندها به‌صورت وابسته به هم مطرح شده‌اند؛ هرچه ایران پیشرفت‌های بیشتری در اجرای تعهدات هسته‌ای خود داشته باشد، در همان نسبت تحریم‌ها کاهش می‌یابد.

در نهایت، وزارت دارایی آمریکا پس از امضای تفاهم‌نامه بلافاصله مجوزهای لازم برای صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و خدمات مرتبط همچون مبادلات بانکی، بیمه و حمل‌ونقل را صادر می‌کند، ضمن اینکه هیچ تحریم جدیدی برای ایران اعمال نخواهد شد





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