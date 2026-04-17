کاخ سفید: انتظار حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا را داریم

یک مقام ارشد دولت آمریکا تأیید کرد که علیرغم تنشهای ژئوپلیتیکی، واشنگتن برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ که به طور مشترک در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود، برنامهریزی کرده است. اندرو جولیانی، مدیر اجرایی گروه ویژه جام جهانی فیفا در کاخ سفید، اعلام داشت که دولت ترامپ انتظار دارد تیم ایران برای اردوی تمرینی وارد آمریکا شود و حتی دیدارهای دوستانهای نیز برای این تیم تدارک دیده خواهد شد.
یک مقام ارشد دولت ایالات متحده اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت، انتظار دارد تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ ، که به طور مشترک توسط کانادا، مکزیک و آمریکا میزبانی میشود، به ایالات متحده سفر کند.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی گروه ویژه جام جهانی فیفا در کاخ سفید، در مصاحبهای با پولیتیکو، تأیید کرد که مقامات آمریکایی، علیرغم تنشهای ژئوپلیتیکی ادامهدار بین دو کشور، در حال برنامهریزی برای مشارکت ایران در رقابتهای جام جهانی هستند. وی در این مصاحبه که در محیط کاخ سفید انجام شد، گفت: من از طرف تیم ایران صحبت نمیکنم، اما میتوانم بگویم که رئیس جمهور، در گفتگوهایمان، تیم ایران را به اینجا دعوت کرده است. همچنین، به نظر میرسد رئیس فیفا نیز بیانیهای مبنی بر حضور آنها صادر کرده است. بنابراین، ما انتظار داریم که آنها در این مسابقات حاضر باشند.
پولیتیکو با انتشار این خبر، اظهارات جولیانی را نشانهای از خوشبینی نسبت به حضور ایران در جام جهانی پس از هفتهها ابهام توصیف کرد. وی همچنین افزود که دولت پیشبینی میکند تیم ایران تا تاریخ ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) برای برپایی اردوی تمرینی خود در توسان، ایالت آریزونا، وارد ایالات متحده شود و سپس برای برگزاری مسابقات خود در برابر نیوزیلند و بلژیک، به لس آنجلس منتقل گردد.
این مقام دولتی آمریکا همچنین به خبرگزاری پولیتیکو اطلاع داد که گروه ویژه جام جهانی فیفا در کاخ سفید، در حال پیگیری نهایی یک مسابقه دوستانه برنامهریزی شده بین تیم ملی ایران و تیم ملی پورتوریکو، پیش از آغاز رسمی رقابتهای جام جهانی است. در پاسخ به پرسشی در مورد این دیدار دوستانه، جولیانی تصریح کرد: من نیز این خبر را شنیدهام و تا جایی که اطلاعات من اجازه میدهد، هیچ تغییری در برنامهریزی این مسابقه دوستانه ایجاد نشده است.
این در حالی است که اخبار منتشر شده پیش از این، از جمله اخباری که به نقل از 'تاج'، رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران، منتشر شده بود، حکایت از اطمینان به حضور تیم ملی در جام جهانی داشت و همچنین اخباری در خصوص تغییرات و استراتژیهای تیم ملی در این مقطع زمانی نیز در رسانهها منعکس شده بود. مجموع این تحولات، گمانهزنیها در خصوص رویکرد پیچیده سیاسی و ورزشی در رابطه با حضور تیم ملی ایران در جام جهانی را تشدید میکرد، اما اظهارات جولیانی، چشمانداز حضور تیم ملی فوتبال ایران را در رقابتهای بزرگ قاره آمریکا، به طور رسمی مورد تأیید قرار داد و آمادگیهای لازم را از سوی میزبان، گوشزد نمود.
برنامهریزی برای اسکان، برگزاری اردوهای تمرینی و حتی تدارک دیدارهای دوستانه، همگی نشان از جدی بودن این رویداد و تلاش برای فراهم کردن بهترین شرایط برای تیمهای شرکتکننده، از جمله تیم ملی ایران، دارد. این گام مهم، در فضایی از روابط دیپلماتیک پیچیده، نشاندهنده تأثیر ورزش بر بهبود روابط بینالمللی و ایجاد فرصتهای همبستگی ورزشی است، حتی در میان کشورهایی که با چالشهای سیاسی روبرو هستند. انتظار میرود جزئیات بیشتری از برنامهریزیهای لجستیکی و امنیتی برای تیم ملی ایران در روزهای آینده منتشر شود.
