کابل‌های زیر دریایی به عنوان ستون فقرای زیرساخت‌های اینترنتی حیاتی‌اند. در ماه‌های اخیر، اهمیت آن‌ها به دلیل حضور در تنگه هرمز بیش‌تر احساس شده است. آن‌ها داده را میان آسیا، اروپا و خاور میانه می‌رانند. در حال حاضر، جنگ در حال از بین بردن این زیرساخت‌های حیاتی است.

در روزهایی که جنگ، خلیج فارس را به یکی از میدان‌های نظامی جهان تبدیل کرده، تنگه هرمز دیگر تنها گذرگاهی برای نفت نیست. زیر آب‌های این مسیر باریک، شبکه‌ای از کابل‌های فیبر نوری خوابیده که بخش مهمی از اینترنت، تراکنش‌های مالی، سرویس‌های ابری و اقتصاد دیجیتال جهان را جابه‌جا می‌کنند.

حالا برای نخستین‌بار، همزمان با بستن تنگه هرمز پس از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، در داخل ایران نیز ایده‌ای تازه در حال شکل‌گیری است: اینکه جمهوری اسلامی علاوه بر نفت، بر سر جریان داده و اینترنت منطقه هم تصمیم‌گیری کند. جنگ که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، به قلب زیرساخت‌های اینترنت و اقتصاد دیجیتال رسیده است





