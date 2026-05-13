ژوزه مورینیو معاون شخصی آلوارو آربلوا! با بازگشت به رئال مادرید مشخص خواهد شد

ژوزه مورینیو برای هدایت تیمی که سال‌های 2010 تا 2013 هدایتش را برعهده داشت، سرنوشت‌ساز خواهد بود. روزنامه تلگراف، رادیو کادنا سی، روزنامه آاِس و مارکا به اتفاقات اخیر پرداخته‌اند. مورینیوی 63 ساله، 87 برد، 16 تساوی و 11 شکست در لالیگا در دوران هدایت‌اش داشته است.

ژوزه مورینیو که گفته می‌شود اصلی‌ترین گزینه جانشینی آلوارو آربلوا در رئال مادرید است، به نظر می‌رسد تا بازگشتش به نیمکت تیمی که بین سال‌های 2010 تا 2013 هدایتش را برعهده داشت، فاصله چندانی ندارد.

روزنامه «تلگراف» در این خصوص گزارش داد؛ مورینیو پس از پایان فصل جاری رقابت‌های لالیگا به عنوان سرمربی جدید رئال مادرید معرفی خواهد شد. به گزارش تسنیم، شبکه رادیویی «کادنا سِر» اسپانیا هم گزارش داد؛ مدیر برنامه‌های یکی از بازیکنان رئال مادرید در ساعات اخیر برای صحبت در مورد وضعیت بازیکن مورد نظر به دفتر باشگاه مراجعه کرده که مدیران باشگاه به او گفته‌اند که همه چیز تا زمان آمدن سرمربی جدید متوقف شده است و همه چیز به خواسته‌های او بستگی دارد و آنها از مورینیو نام برده‌اند.

روزنامه اسپانیایی «آاِس» چاپ مادرید هم مدعی شد؛ فلورنتینو پرس رئیس باشگاه رئال مادرید اعلام کرده که انتخابات می‌تواند سرنخ دیگری در مورد آینده ژوزه مورینیو باشد. اگر کسی رقیب انتخاباتی او نشود، پرس در تاریخ 24 مِی (3 خرداد) یک روز پس از آخرین بازی رئال مادرید، همچنان رئیس باشگاه خواهد ماند و مورینیو می‌تواند کمی بعد از آن به طور رسمی به نیمکت کهکشانی‌ها بازگردد.

روزنامه اسپانیایی «مارکا» چاپ اسپانیا هم گزارش داد؛ انریکه ریکلمه به طور جدی به رویارویی با فلورنتینو پرس در انتخابات پیش‌رو فکر می‌کند و اکنون آماده ورود به این کارزار است. مورینیوی 63 ساله بین سال‌های 2010 تا 2013 هدایت رئال مادرید را بر عهده داشت و تیم تحت‌هدایتش در آن دوره رکورد 87 برد، 16 تساوی و 11 شکست را در لالیگا برجای گذاشت و فاتح لالیگا در فصل 12-2011، جام حذفی اسپانیا در سال 2011 و سوپرجام اسپانیا در سال 2012 شد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ژوزه مورینیو رئال مادرید سرمربی جدید مربوط به آلوارو آربلوا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

شروع محمدرضا گرایی با سوبلس ۴ امتیازی/ بردهای سخت علیزاده در کشتی قهرمانی جهان+ ویدئودو ملی‌پوش اوزان ۶۳ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران رقابتهای قهرمانی ۲۰۲۳ جهان را با برد آغاز کردند.

Read more »

شروع محمدرضا گرایی با سوبلس ۴ امتیازی+ ویدئو/ بردهای سخت علیزاده و شکست ایمان محمدیدو ملی‌پوش اوزان ۶۳ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران رقابتهای قهرمانی ۲۰۲۳ جهان را با برد آغاز کردند اما ایمان محمدی شکست خورد.

Read more »

شروع محمدرضا گرایی با سوبلس ۴ امتیازی+ ویدیو/ بردهای سخت علیزاده و شکست ایمان محمدیدو ملی‌پوش اوزان ۶۳ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران رقابتهای قهرمانی ۲۰۲۳ جهان را با برد آغاز کردند اما ایمان محمدی شکست خورد.

Read more »

حذف محمدی و علیزاده و حضور گرایی در گروه بازنده هامحمدرضا گرایی به جدول شانس مجدد راه یافت و کشتی گیران وزن ۶۳ و ۸۷ کیلوگرم کشورمان با توجه به شکست حریفانشان در مرحله نیمه نهایی از دور رقابت ها کنار رفتند.

Read more »

هشدار هواشناسی به تهرانی‌ها؛ پیش‌‎بینی 11 درجه کاهش دما طی 3 روزطبق پیش‌بینی اداره هواشناسی، دمای هوای تهران تا روز چهارشنبه 11 درجه سانتی‌گراد کاهش پیدا کرده و بیشینه آن به 16 درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

Read more »

ادامه کولاک شاگردان رنگرز در قهرمانی جهان/ ۳ شانس مدال در ۳ وزن پایانیفرنگی‌کاران اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم ایران با شکست رقبای خود راهی مرحله نیمه نهایی قهرمانی جهان شدند.

Read more »