ژوزه مورینیو: جام جهانی باید در آینده به شکل درست و اصولی سازماندهی شود

ژوزه مورینیو، سرمربی رئال مادرید، در اظهارنظری جنجالی به انتقاد شدید از فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) پرداخت و گفت که جام جهانی باید در آینده به شکل درست و اصولی سازماندهی شود.

ژوزه مورینیو ، سرمربی رئال مادرید ، در اظهارنظری جنجالی به انتقاد شدید از فدراسیون جهانی فوتبال ( فیفا ) پرداخت و گفت که جام جهانی باید در آینده به شکل درست و اصولی سازماندهی شود.

مورینیو با اشاره به دیپورت شدن داور سومالیایی گفت که مسئله اصلی این نیست که یوفا این داور سومالیایی را برای قضاوت بازی سوپرجام اروپا بین پاری‌سن‌ژرمن و استون ویلا انتخاب کرده است، بلکه در تمام این ماجراها و درام‌های به وجود آمده، ما باید فیفا را مقصر اصلی بدانیم. او با زیر سوال بردن تصمیمات کلان مدیریتی فوتبال جهان افزود که چرا باید یک تورنمنت ارزشمند و گران‌بها را به کشوری ببریم که به طور سنتی با شور و اشتیاق فوتبالی شناخته نمی‌شود و سپس با این حجم از مشکلات و ممانعت از ورود افراد و صادر نشدن ویزاها مواجه شویم؟

این مسابقات در حال تبدیل شدن به یکی از آشفته‌ترین و کسل‌کننده‌ترین جام‌های جهانی تاریخ است. آقای خاص فوتبال جهان در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که مواجهه با این بحران‌ها فراتر از بحث‌های حاشیه‌ای است و نیاز به یک بازنگری اساسی در ساختار مدیریتی دارد.

سرمربی جدید تیم فوتبال رئال مادرید اظهار داشت که موضوع فقط این نیست که به او به عنوان یک قهرمان در خانه‌اش خوش‌آمد بگوییم یا صحنه و جایگاه دیگری برایش پیدا کنیم؛ بلکه در آینده کارها باید به شکل درست و اصولی انجام شوند. ما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بسیار بهتر با کشورهای میزبان در زمینه‌های امنیتی و صدور ویزا هستیم؛ در غیر این صورت، جام جهانی اعتبار خود را گام به گام از دست خواهد داد.

بزرگترین رویداد دنیای فوتبال نباید مدام به درون این آشفتگی‌ها و مخمصه‌های کاملاً قابل پیشگیری کشیده شود





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