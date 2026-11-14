ژرژ ژسوس پس از شکست ۴ بر یک پرتغال مقابل دانمارک درباره کریستیانو رونالدو سخن گفت

ژرژ ژسوس پس از باخت ۴ بر یک پرتغال به دانمارک در براگا، درباره غیبت کریستیانو رونالدو و نیاز تیم به امتیاز در دیدار با ولز توضیح داد.

ژرژ ژسوس ، سرمربی تیم ملی پرتغال ، پس از باخت ۴ بر یک این تیم مقابل دانمارک در شهر براگا، درباره دلتنگی برای کریستیانو رونالدو اظهارنظر کرد. ژسوس در نشست خبری پس از مسابقه تأکید کرد که رونالدو دیگر در تیم ملی حضور ندارد و خودش درباره آینده‌اش تصمیم گرفته است. این دیدار بخشی از لیگ ملت‌های اروپا بود و نتیجه آن، صدرنشینی پرتغال در گروه را به تعویق انداخت.

مسابقه‌ای که در آن رونالدو حضور نداشت، با مراسم بزرگداشت او همراه شد. بازیکنان اصلی پرتغال هنگام خروج از تونل رختکن پیراهن شماره ۷ مشهور او را پوشیده بودند و تماشاگران در دقیقه هفتم بازی او را تشویق کردند. ژسوس درباره این مراسم گفت که بزرگداشت رونالدو به خاطر تمام کارهایی که او برای تیم ملی و کشور پرتغال انجام داده بود، شایسته بود.

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غیبت رونالدو و واکنش سرمربی پرتغال

ژرژ ژسوس گفت دلتنگی هواداران برای رونالدو و تشویق او در ورزشگاه، ارتباطی با نتیجه بد تیم ندارد. او تأکید کرد که مردم کارهایی را که رونالدو طی ۲۳ سال برای تیم ملی انجام داده، فراموش نکرده‌اند و دلتنگ او هستند.

ژسوس درباره خروج برخی هواداران از ورزشگاه پیش از پایان بازی نیز توضیح داد. به گفته او، این رفتار وقتی نتیجه ۴ بر یک باشد قابل درک است و هیچ‌کس از چنین نتیجه‌ای راضی نیست. او همچنین گفت که خود او و تیمش نیز از این شکست خوشحال نیستند.

در ادامه، ژسوس پرسید که چرا باید خودشان دلتنگ رونالدو باشند، در حالی که او دیگر در تیم ملی بازی نمی‌کند. او تنها در صورتی که رونالدو بخواهد به تیم بیاید و با او گفت‌وگو کند، پاسخ دیگری داد.

عملکرد پرتغال مقابل دانمارک در براگا

تیم ملی پرتغال در نخستین وقفه مسابقات ملی فصل جاری با شکست ۴ بر یک مقابل دانمارک روبه‌رو شد و آغاز دوران بدون رونالدو را با نتیجه‌ای سنگین آغاز کرد. ژسوس پیش از این دیدار با موقعیت مستحکم‌تری به وقفه ملی آمده بود، اما این باخت روند خوب تیم را متوقف کرد.

ژسوس اعتراف کرد که تیمش از نظر دفاعی منسجم نبود و نتوانست حملات دانمارک را مهار کند، به‌ویژه در نیمه دوم. به گفته او، پرتغال در نیمه نخست یک ضربه پنالتی به حریف داد و در نیمه دوم نیز تیم نتوانست آن بهبودی را که انتظار داشت نشان دهد.

در نیمه نخست، ویدیو یار داوری برخورد توپ به دست روبن دیاس در محوطه جریمه را تشخیص داد و پنالتی به سود دانمارک اعلام شد. گل هویلوند در همان نیمه به دلیل آفساید مردود شد. در نیمه دوم، هویلوند با دو گل خود وضعیت پرتغال را بحرانی کرد و گل تماشایی اندرسن با ضربه سر، شکست را قطعی کرد.

نیاز پرتغال به امتیاز مقابل ولز

پرتغال برای صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا باید در آخرین مسابقه مرحله گروهی، مقابل ولز در کاردیف امتیاز کسب کند تا به‌عنوان صدرنشین گروه قطعی شود. ژسوس گفت که مهم‌ترین هدف تیم در این دیدار، قطعی کردن صدرنشینی است.

ژسوس توضیح داد که اگر پرتغال پیش از این بازی صدرنشینی را قطعی کرده بود، دیدار کاردیف فرصت استفاده از بازیکنان دیگر را به او می‌داد. او با اشاره به اینکه تیم صعود کرده است، گفت که اکنون مهم‌ترین نکته همین صعود است.

سرمربی پرتغال همچنین گفت که تیمش پیش از این مسابقه با اعتمادبه‌نفس بالا و پس از چهار پیروزی پیاپی وارد زمین شده بود. با این حال، او تأکید کرد که باید شایستگی دانمارک را پذیرفت، چون این تیم اجازه نداد پرتغال بازی خودش را انجام دهد.

حال‌وهوای مراسم بزرگداشت در براگا

گزارش‌ها نشان می‌دهد که مراسم بزرگداشت رونالدو در ورزشگاهی که میان کوه‌های براگا قرار دارد، سرد و بی‌روح برگزار شد و هیچ‌یک از عوامل مسابقه فضای احساسی لازم را فراهم نکرد. بازیکنان پرتغال با پیراهن‌هایی وارد زمین شدند که نام هم‌تیمی سابق رونالدو و شماره ۷ روی آن بود.

در میان تماشاگران، بنری با این متن دیده می‌شد: متشکریم، کاپیتان. همین پیام روی نمایشگرهای ورزشگاه نیز پخش شد و تصویری گرافیکی از ژست مشهور رونالدo هنگام شادی پس از گل‌هایش نمایش داده شد. با وجود این، فضای ورزشگاه از ابتدا غم‌انگیز توصیف شد.