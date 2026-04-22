چین به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه کشتی توقیفشده در دریای عمان، هدیهای از سوی پکن به ایران بوده است، واکنش نشان داد و این ادعا را به شدت رد کرد. ایران نیز اقدامات آمریکا علیه کشتیرانی خود را محکوم کرده است.
چین بار دیگر ادعاهای مطرح شده از سوی ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه کشتی توقیف شده توسط نیروهای این کشور در دریای عمان ، حامل هدیهای از سوی پکن بوده است را به شدت رد کرد.
این رد صریح در پی اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، صورت گرفت. ترامپ این ادعا را پس از انتشار پستی از سوی نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) مطرح کرد. هیلی در پست خود مدعی شده بود که این کشتی از چین به سمت ایران در حرکت بوده و محموله آن مرتبط با مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید موشک بوده است.
بر اساس این ادعا، ترامپ به صراحت اعلام کرد که محموله این کشتی در واقع هدیهای از سوی دولت پکن به جمهوری اسلامی ایران بوده است. این اظهارات، تنشهای سیاسی و دیپلماتیک بین چین و آمریکا را در مورد مسائل مربوط به تجارت و امنیت دریایی افزایش داده است. در واکنش به این اتهامات، گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک کنفرانس خبری که روز سهشنبه برگزار شد، به طور قاطع این ادعاها را رد کرد.
او تاکید کرد که کشتی مورد نظر یک کشتی کانتینری خارجی بوده و چین به شدت با هرگونه نسبت دادن این کشتی به خود و یا هرگونه گمانهزنی مغرضانه در این زمینه مخالف است. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین افزود که چین به عنوان یک قدرت بزرگ و مسئول، همواره در اجرای تعهدات بینالمللی خود، الگوی مناسبی بوده و به اصول احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است.
این موضعگیری، نشاندهنده تلاش چین برای حفظ تصویر خود به عنوان یک بازیگر مسئول در عرصه بینالمللی و جلوگیری از تشدید تنشها با آمریکا است. گو جیاکون همچنین بر اهمیت حفظ ثبات و امنیت در دریای عمان و خلیج فارس تاکید کرد و خواستار حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و دیپلماسی شد. او همچنین از آمریکا خواست تا از طرح اتهامات بیاساس و دامن زدن به تنشها خودداری کند.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز به شدت اقدامات آمریکا علیه کشتیرانی ایران را محکوم کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بینالملل و تهدیدی جدی علیه اصل آزادی دریانوردی و تجارت آزاد در آبهای بینالمللی توصیف کرد. ایران همچنین تاکید کرده است که این اقدامات، بخشی از یک سیاست گستردهتر از سوی آمریکا برای ایجاد ناامنی و بیثباتی در منطقه است.
در همین راستا، رسانههای ایرانی به نقل از کیهان، به این موضوع اشاره کردهاند که ایران میتواند از طریق تنگه هرمز، تمامی خسارات وارده به خود از سال ۱۳۵۸ تاکنون را از آمریکا جبران کند. این اظهارات، نشاندهنده افزایش تنشها بین ایران و آمریکا و احتمال تشدید درگیریها در منطقه است.
علاوه بر این، گزارشهایی از افزایش بودجه پنتاگون به میزان ۵۰ میلیارد دلار منتشر شده است که سوالاتی را در مورد اهداف و برنامههای نظامی آمریکا در منطقه ایجاد کرده است. در حوزه اقتصادی نیز، قیمت دلار، طلا و سکه در شبانگاه سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، شاهد افزایش بوده است که نشاندهنده نگرانیهای اقتصادی و سیاسی در داخل کشور است.
این تحولات، همگی در یک بستر پیچیده و ناپایدار رخ میدهند و نیازمند دیپلماسی فعال و تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشها و حفظ صلح و ثبات در منطقه هستند
