سخنگوی وزارت خارجه چین با تأکید بر ناکارآمدی ابزارهای نظامی در حل بحرانهای خاورمیانه، خواستار برقراری آتشبسی پایدار و احترام به حاکمیت ملی کشورهای منطقه شد.
پکن در واکنش به تحولات اخیر و تنشهای فزاینده در منطقه خاورمیانه ، موضع رسمی خود را از طریق سخنگوی وزارت امور خارجه، لین جیان، در یک نشست خبری جامع اعلام کرد.
او با اشاره به پیچیدگیهای جاری و حساسیتهای ژئوپلیتیکی منطقه، اظهار داشت که جمهوری خلق چین نسبت به وضعیت کنونی و احتمال گسترش درگیریها در این منطقه استراتژیک ابراز نگرانی جدی میکند. به باور دولت پکن، تکیه بر ابزارهای نظامی و افزایش سطح تقابلهای مسلحانه هرگز نمیتواند به عنوان راهکاری بنیادین و موثر برای حل مشکلات ریشهای و اختلافات دیرینه در خاورمیانه عمل کند.
در واقع، چین معتقد است که خشونت تنها منجر به تولید خشونت بیشتر میشود و برای دستیابی به یک صلح پایدار، باید به جای تفکر جنگطلبانه و اتکا به قدرت سخت، به دنبال ریشهیابی اختلافات و حل آنها از طریق مذاکرات سیاسی و دیپلماسی صلحآمیز بود. این رویکرد در راستای استراتژی کلان چین برای ترویج امنیت جهانی و کاهش تقابلهای نظامی در نقاط حساس جهان قرار دارد.
در ادامه این اظهارات، لین جیان بر این نکته کلیدی و بنیادین تأکید کرد که حاکمیت ملی، امنیت داخلی و تمامیت ارضی تمامی کشورهای منطقه باید به طور کامل مورد احترام قرار گیرد و تحت هر شرایطی مورد حفاظت باشد. او هشدار داد که هرگونه نادیده گرفتن حاکمیت ملی کشورها یا تجاوز به مرزهای آنها میتواند منجر به بیثباتی گستردهتر و ایجاد هرج و مرج در سطح منطقهای شود.
پکن قویاً از تمامی طرفهای ذیربط میخواهد که فوراً به عملیات نظامی پایان داده و با دور ریختن رویکردهای تقابلی و تخریبی، به مسیر گفتوگو و مذاکره بازگردند. هدف نهایی که چین برای آن تلاش میکند و به طور مداوم بر آن تأکید میورزد، برقراری یک آتشبسی فراگیر، جامع و پایدار است که بتواند فضای لازم را برای بازسازی اعتماد متقابل میان طرفین فراهم آورد و از وقوع یک جنگ تمامعیار در منطقه جلوگیری کند.
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین به نقش میانجیگرانه و سازنده کشورش در سالهای اخیر اشاره کرد و تصریح نمود که پکن از زمان آغاز درگیریها، ارتباطات دیپلماتیک نزدیک و مستمری را با تمامی طرفهای مرتبط، از جمله جمهوری اسلامی ایران، حفظ کرده است. چین همواره بر این باور است که صلح واقعی تنها از طریق درک متقابل، پذیرش منافع طرفین و رعایت عدالت بینالمللی حاصل میشود.
تلاشهای پکن برای توقف جنگ و پیشبرد روند صلح، بخشی از تعهدات این کشور به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت جهانی است. وی تأکید کرد که چین همچنان به ایفای نقش سازنده خود برای کاهش تنشها ادامه خواهد داد تا ثبات به خاورمیانه بازگرداند و از هرگونه مداخله خارجی که منجر به پیچیدهتر شدن بحران یا شعلهورتر شدن آتش درگیریها میشود، دوری گردد.
علاوه بر این، باید توجه داشت که ثبات در خاورمیانه نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه برای اقتصاد جهانی و امنیت انرژی در سطح بینالمللی حیاتی است. چین به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان انرژی از این منطقه، به خوبی میداند که هرگونه ناپایداری در مسیرهای ترانزیتی و دریایی، به ویژه در تنگه هرمز و سایر نقاط استراتژیک، میتواند اثرات مخربی بر زنجیره تأمین جهانی و قیمت انرژی داشته باشد.
بنابراین، رویکرد پکن در این زمینه، ترکیبی از دیپلماسی پیشگیرانه و تلاش برای ایجاد یک معماری امنیتی جدید در منطقه است که در آن هیچ کشوری برای تامین امنیت خود به قیمت ایجاد ناامنی برای دیگران اقدام نکند. این دیدگاه در راستای ابتکارات جهانی چین برای توسعه و امنیت است که بر همکاریهای برد-برد و توسعه مشترک تأکید دارد و معتقد است که امنیت یک کالای غیرقابل تقسیم است.
در نهایت، پکن بر این باور است که جامعه جهانی باید فشار لازم را بر طرفهای درگیر وارد کند تا به جای ادامه مسیر تخریبی، به سوی میز مذاکره حرکت کنند و راهکارهای سیاسی را جایگزین موشکها و بمبها نمایند. لین جیان در پایان سخنان خود تأکید کرد که دیپلماسی تنها راه نجات از این بحران است و هرگونه تأخیر در برقراری آتشبس، هزینه انسانی و مادی بیشتری را بر دوش مردم بیگناه منطقه خواهد گذاشت.
چین متعهد است تا با استفاده از تمامی ظرفیتهای دیپلماتیک و روابط دوستانه خود، به عنوان یک نیروی صلحطلب عمل کرده و از هر فرصتی برای تبدیل تقابل به همکاری استفاده کند تا آیندهای روشنتر، امنتر و شکوفاتر برای ساکنان خاورمیانه رقم بخورد و عدالت در منطقه برقرار شود
چین خاورمیانه دیپلماسی آتشبس امنیت منطقهای