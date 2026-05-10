در حالی که چشمانداز مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران همچنان نامشخص است، چین به تدریج به میانجی قدرتمندی در پشت صحنه تبدیل میشود، چرا که واشنگتن و تهران، هر دو به دنبال میانجیگری پکن برای پایان دادن به جنگ هستند.
سفر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، به پکن در ۶ مه و در شرایطی که واشنگتن پیشنهاد تازهای برای صلح ارائه کرده بود، از سوی ناظران به عنوان تلاشی برای جلب حمایت چین از مذاکرات تعبیر شد. انتظار میرود موضوع ایران یکی از محورهای اصلی سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به چین و دیدار او با شی جینپینگ، رئیسجمهور این کشور، در روزهای ۱۴ و ۱۵ مه باشد
