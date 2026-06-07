نمایشگاه خودروی چین ۲۰۲۶ نشان داد که کارخانههای چینی با خودکارسازی پیشرفته و هزینههای پایین تولید، جایگاه برندهای غربی را در بازار جهانی به چالش میکشند؛ این تحولات شامل رشد صادرات، حمایتهای دولتی و ورود شرکتهای فناوری به صنعت خودروست.
در نمایشگاه خودروی چین ۲۰۲۶، بزرگترین رویداد خودروی جهان، تغییرات بنیادینی در تعادل قدرت بین شرکتهای خودروسازی غربی و چین مشهود شد. کارخانگی در پکن که خطوط تولید آن بهطور کامل روباتیک شدهاند، هر ۷۶ ثانیه یک خودروی برقی جدید را به بازار عرضه میکند؛ این سرعتی است که برندهای ژاپنی، اروپایی و آمریکایی را با چالش جدی مواجه کرده است.
مدیرعامل هوندا، توشیهیرو میبه، پس از بازدید از یک کارخانه پیشرفته در شانگهای اعتراف کرد که "ما هیچ شانسی برای رقابت با این سطح از پیشرفت نداریم". همزمان جیم فارلی، مدیرعامل فورد، هشدار داد که خودروسازان غربی "برای بقای خود میجنگند"؛ چرا که شرکتهای چینی نه تنها در تولید خودروهای برقی، بلکه در فناوری باتری، طراحی صنعتی و سامانههای نرمافزاری تبدیل به پیشگامان این حوزه شدهاند.
تحلیلگران چین این تحولات را جزئی از برنامهریزی دولت برای ایجاد زنجیره تأمین داخلی میدانند. بر اساس گزارش گروه رودیم، در سال ۲۰۲۳ چین بیش از ۳۱۵ دسته کالای مختلف به صادرات میپردازد، که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۶ دو برابر شده است. بخش عمده این صادرات شامل باتریهای لیتیوم‑یون، قطعات الکترونیکی و نرمافزارهای خودرویی است؛ امر که موجب کاهش هزینه تولید خودروهای شاسیبلند برقی در چین تا ۳۰٪ نسبت به اقتصادهای پیشرفته میشود.
این مزیت هزینهای، در کنار حمایتهای دولتی میلیارد دلاری برای ساخت کارخانههای باتری و خطوط تولید خودکار، به شرکتهای فناوری بزرگ مانند شیائومی، هواوی و علیبابا این امکان را داده تا به سرعت به بازار خودرو وارد شوند و اکوسیستم یکپارچهای از خودرو، گوشی هوشمند و دستگاههای خانه هوشمند ایجاد کنند. نتایج اقتصادی این تغییرات نیز واضح است.
سهم برندهای خارجی در بازار چین از ۶۴٪ در سال ۲۰۲۰ به ۳۲٪ در سال جاری سقوط کرده و شرکتهایی چون جنرال موتورز و بیامو با کاهش فروش و سود مواجه شدهاند. در عوض، خودروهای لوکس بومی مانند سدان مکسترو اس ۸۰۰ هواوی به پرفروشترین مدل در رده قیمتی بالای ۱۰۰ هزار دلار تبدیل شدهاند؛ حتی فروش آن از خودروهای وارداتی پیشین چون پورشه پانامرا یا سری ۷ بیامو پیشی گرفته است.
شرکتهای چینی نه تنها در بازار داخلی بلکه بهسرعت بهسوی صادرات حرکت میکنند؛ تسلا مدل ۳ تولید شده در شانگهای به اروپا صادر میشود و مینیبرهای برقی بیامو نیز به بازارهای بینالمللی میرسند. این تحول نشان میدهد که مدل همکاری سنتی بین شرکای غربی و چینی که پیشتر بر پایه انتقال فناوری و دسترسی به بازار بوده، بهتدریج وارون میشود و چین بهعنوان پیشرو جدید در عرصه حملونقل الکترونیک و دیجیتال ظاهر میشود
چین خودروهای برقی خودکارسازی صنعت خودروسازی تجارت بینالمللی