چین امیدوار است که آمریکا و اسرائیل به توافق برای پایان دادن به جنگ با ایران برسند

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، گفت که پکن معتقد است توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران برای تأیید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد. مقامات آمریکایی و سایر کشورها با احتیاط نسبت به پیشرفت حاصل شده برای نهایی کردن این توافق ابراز خوشبینی کرده اند و وانگ گفت پکن امیدوار است که طرف های مربوط متعهد به دنبال کردن آتش بس باقی بمانند و به حرکت به سمت یکدیگر ادامه دهند تا صلح در اسرع وقت به خاورمیانه بازگردد.

چین ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل را در ماه مه بر عهده دارد و از این پس، نهادی که مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی است، باید قدم پیش بگذارد و شورای امنیت باید مسئولیت های خود را بر عهده بگیرد





