چین امیدوار است که آمریکا و اسرائیل به توافق برای پایان دادن به جنگ با ایران برسند

خاورمیانه News

📆5/27/2026 5:49 AM
📰SharghDaily
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، گفت که پکن معتقد است توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران برای تأیید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد. مقامات آمریکایی و سایر کشورها با احتیاط نسبت به پیشرفت حاصل شده برای نهایی کردن این توافق ابراز خوشبینی کرده اند و وانگ گفت پکن امیدوار است که طرف های مربوط متعهد به دنبال کردن آتش بس باقی بمانند و به حرکت به سمت یکدیگر ادامه دهند تا صلح در اسرع وقت به خاورمیانه بازگردد.

چین امیدوار است که آمریکا و اسرائیل به توافق برای پایان دادن به جنگ با ایران برسند و این توافق برای تایید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود.

مقامات آمریکایی و سایر کشورها با احتیاط نسبت به پیشرفت حاصل شده برای نهایی کردن این توافق ابراز خوشبینی کرده اند. چین امیدوار است که طرف های مربوط متعهد به دنبال کردن آتش بس باقی بمانند و به حرکت به سمت یکدیگر ادامه دهند تا صلح در اسرع وقت به خاورمیانه بازگردد. چین همچنین معتقد است که زمانی که توافقی حاصل شد، برای کسب مشروعیت و اقتدار به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد.

چین ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل را در ماه مه بر عهده دارد و از این پس، نهادی که مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی است، باید قدم پیش بگذارد و شورای امنیت باید مسئولیت های خود را بر عهده بگیرد

