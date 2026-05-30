چین آزمایشی برای بررسی رشد جنین انسان در فضا آغاز کرد

چین در حال انجام آزمایشی برای بررسی امکانسنجی رشد جنین انسان در فضا است. این آزمایش با هدف درک خطرات تولید مثل خارج از سیاره انجام شده است.
در این آزمایش از جنینهای مصنوعی، ساختهشده از سلولهای بنیادی استفاده شده است. این جنینها پنج روز را در مدار پایین زمین گذراندند تا مراحل اولیه بارداری را شبیهسازی کنند. این جنینهای مصنوعی در 10 مه با فضاپیمای باری تیانژو-10 به فضا پرتاب شدند. این ماموریت را تیمی از محققان آکادمی علوم چین مدیریت کردند که به طور خاص به دنبال درک چگونگی تاثیر محیط ریزگرانش بر رشد اولیه جنین انسان بودند.
در این آزمایش از دو نوع جنین مصنوعی استفاده شد که هر کدام مرحله متفاوتی از رشد را نشان میدادند. نوع اول روی سلولهای دیواره رحم کاشته شدند تا لحظه بحرانی کاشت یک جنین واقعی در دیواره رحم را شبیهسازی کنند. نوع دوم روی یک تراشه مخصوص قرار داده شدند تا مرحلهای را شبیهسازی کنند که در آن یک لایه از سلولها خود را به چندین لایه میپوشانند و بعدها به بافتها و اندامهای بدن تبدیل میشوند.
دکتر یو لیچیان، رهبر پروژه، توضیح داد این ساختارها جنین واقعی نیستند و ظرفیت تبدیل شدن به یک فرد کامل را ندارند؛ بلکه مدلهای آزمایشگاهی ساختهشده از سلولهای بنیادی برای مطالعه ایمن رشد اولیه انسان هستند. شایان ذکر است مرحله رشد جنینی که در ایستگاه فضایی چین رخ داد، مربوط به روزهای ۱۴ تا ۲۱ پس از لقاح در انسان است، یک بازه زمانی حیاتی که طی آن اندامهای اصلی شروع به تشکیل میکنند.
هرگونه اختلال در این دوره بحرانی، بهناچار بر رشد کل جنین تاثیر خواهد گذاشت