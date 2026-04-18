چین، میانجی احتمالی در پرونده اورانیوم ایران؟

گزارشها حاکی از آن است که چین تمایل خود را برای نقشآفرینی در مدیریت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، در صورت توافق واشنگتن و تهران، ابراز کرده است. این تحولات همزمان با ادعاهای دونالد ترامپ مبنی بر انتقال تمام اورانیوم غنیشده ایران به آمریکا و تکذیب شدید آن از سوی تهران صورت میگیرد.
آسوشیتدپرس به نقل از یک دیپلمات آگاه از دیدگاه پکن، از ابراز تمایل چین برای مشارکت در مدیریت حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ایران خبر داده است.
این دیپلمات که نخواسته نامش فاش شود، گفته است که چین، به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران، در صورت درخواست واشنگتن و تهران، آماده است تا در انتقال یا کاهش سطح این ذخایر اورانیوم، به منظور استفادههای غیرنظامی، همکاری کند.
این پیشنهاد از سوی چین در شرایطی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ادعا کرده است که ایالات متحده کلیه اورانیوم غنیشده ایران را دریافت خواهد کرد و آن را به «خاک تبدیل کرده» است. وی همچنین تأکید کرده است که ایران «تحت هیچ شرایطی هیچ غرامت مالی دریافت نخواهد کرد».
ترامپ در مصاحبهای با رویترز اظهار داشت که ایالات متحده با ایران برای بازیابی اورانیوم غنیشده دفن شده و ارسال آن به آمریکا همکاری خواهد کرد. با این حال، ایران به شدت این ادعاها را رد کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه به صراحت اعلام کرد که «اورانیوم غنیشده ایران به هیچ جایی منتقل نخواهد شد». وی با تأکید بر اهمیت این موضوع برای ایران، گفت: «همانطور که خاک ایران برای ما مقدس است، این موضوع برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.»
بقایی همچنین خاطرنشان کرد که موضوع انتقال اورانیوم غنیشده به ایالات متحده هرگز در مذاکرات مطرح نشده و تمرکز مذاکرات اخیر بر یافتن راهحلی برای پایان دادن به جنگ بوده است، نه بر انتقال ذخایر اورانیوم.
این اظهارات نشاندهنده شکاف عمیق میان ادعاهای ترامپ و مواضع رسمی ایران است.
با توجه به اطلاعات موجود، ایران بیش از ۹۰۰ پوند اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصد در اختیار دارد. برنامه هستهای ایران همواره یکی از پیچیدهترین و حساسترین مسائل در مذاکرات بینالمللی بوده و دونالد ترامپ یکی از دلایل اصلی جنگ اخیر را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای عنوان کرده است.
این در حالی است که در سال ۲۰۱۵، ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، حدود ۱۱۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین را به روسیه ارسال کرد که این اقدام یکی از الزامات کلیدی برای تکمیل توافق هستهای آن زمان بود.
طرح موضوع نقشآفرینی احتمالی چین در این پرونده، میتواند ابعاد تازهای به مناقشات جاری پیرامون برنامه هستهای ایران ببخشد و نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک در سطوح مختلف برای یافتن راهی به منظور حل و فصل این مسئله پیچیده است.
تمایل چین برای میانجیگری، اگرچه از سوی دیپلماتها و منابع غیررسمی مطرح شده، اما میتواند زمینهساز رایزنیهای گستردهتر در آینده باشد. این پیشنهاد همچنین گویای منافع چین در ثبات منطقه و جلوگیری از تشدید تنشها است، به ویژه با توجه به روابط اقتصادی قوی که میان پکن و تهران وجود دارد.
در شرایط کنونی که آمریکا بر رویکردی سختگیرانه در قبال ایران اصرار دارد و تهران نیز بر مواضع خود در قبال منافع ملی تأکید میکند، نقشآفرینی یک قدرت ثالث مانند چین میتواند عاملی تعیینکننده در تغییر معادلات باشد، هرچند چالشهای پیش رو و میزان پذیرش این نقش از سوی طرفین همچنان نامشخص است.
نگرانیهای بینالمللی در مورد برنامه هستهای ایران همواره از دیرباز وجود داشته و مدیریت ذخایر اورانیوم غنیشده، به عنوان یکی از اجزای کلیدی این برنامه، همواره در کانون توجه بوده است.
با این حال، جزئیات دقیق این پیشنهاد چین و چگونگی اجرای آن در صورت پذیرش طرفین، نیازمند شفافسازیهای بیشتری است. آیا چین پیشنهاد مشخصی برای کاهش سطح غنای اورانیوم ارائه کرده است؟ چه تضمینهایی برای عدم انحراف این مواد به سمت کاربردهای نظامی وجود دارد؟ و مهمتر از همه، آیا ایالات متحده و ایران آمادگی لازم برای پذیرش چنین میانجیگری را خواهند داشت؟
این سوالات نشان میدهند که مسیر پیش رو برای حل و فصل این پرونده همچنان پر از موانع و ابهامات است. ادعاهای متناقض دونالد ترامپ در مورد دریافت تمام اورانیوم غنیشده و تبدیل آن به خاک، در حالی که ایران این ادعاها را قاطعانه رد میکند، نشاندهنده پیچیدگیهای ارتباطی و سیاسی در این مذاکرات است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به وضوح اعلام کرده است که چنین انتقالی نه تنها در مذاکرات مطرح نشده، بلکه با اصول و منافع ملی ایران در تضاد است. تمرکز ایران بر پایان دادن به جنگ، به جای پرداختن به مسائل مربوط به انتقال اورانیوم، نشاندهنده اولویتهای استراتژیک این کشور در شرایط فعلی است.
در نهایت، هرگونه راهحل پایدار در این زمینه نیازمند اعتمادسازی، شفافیت و توافقات دوجانبه و چندجانبه خواهد بود، و نقشآفرینی احتمالی چین، در صورت تحقق، میتواند یکی از نقاط عطف در این فرایند باشد.
چین ایران اورانیوم غنیشده دونالد ترامپ توافق هستهای