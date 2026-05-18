چین، محور «فناوری ساختن» در مناقشات با آمریکا؟

اگر هدف سفر ترامپ به چین ، رسیدن به یک تفاهم روشن و علنی با پکن بر سر ایران بود، دست‌کم در ظاهر چنین نتیجه‌ای حاصل نشد.

نه بیانیه مشترکی منتشر شد و نه نشانه‌ای از یک توافق نهایی در موضوعات حساس دیده شد. با این حال، مجموعه پیام‌ها و واکنش‌ها نشان می‌دهد ایران یکی از محورهای مهم این سفر بوده است. در چنین فضایی، انتصاب فوری محمدباقر قالیباف به سمت نماینده ویژه ایران در امور چین، بیش از آنکه یک جابه‌جایی اداری ساده باشد، می‌تواند نشانه تلاش تهران برای بازتعریف کانال چین در میانه جنگ، فشار آمریکا و ابهام در آینده مذاکرات باشد...





