اقدامات دونالد ترامپ در حمایت از صنعت نفت ممکن است به طور غیرمستقیم به نفع انرژیهای تجدیدپذیر تمام شود. بحرانهای انرژی و تنشهای ژئوپلیتیکی، به ویژه جنگ احتمالی با ایران، اهمیت سرمایهگذاری در انرژیهای پاک مانند خودروهای برقی و انرژی خورشیدی را برجسته میکند. چین و اتحادیه اروپا به عنوان پیشروان این تحول، مسیری را در پیش گرفتهاند که میتواند آیندهای سبزتر را رقم بزند.
دونالد ترامپ ، که رویکردی منفی نسبت به خودروهای برقی و توربینهای بادی دارد، سیاستهایی را در جهت حمایت از صنعت نفت آمریکا اتخاذ کرده است. با این حال، به نظر میرسد اقدامات او ممکن است به طور غیرمستقیم به نفع آیندهای سبزتر برای مصرف انرژی در جهان تمام شود. این تناقض به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی و بحرانهای انرژی است که اقدامات ترامپ میتواند در تشدید آنها نقش داشته باشد.
جنگ احتمالی با ایران، که به عنوان یک بحران انرژی جدید مطرح است، میتواند پیامدهای بسیار گستردهتری نسبت به بحرانهای قبلی داشته باشد. کشورهایی که از بحرانهای ناشی از جنگ اوکراین درس گرفتهاند و در انرژیهای تجدیدپذیر مانند خودروهای برقی و انرژی خورشیدی سرمایهگذاری کردهاند، در حال حاضر در موقعیت بهتری برای مقابله با این چالشها قرار دارند. چین و اتحادیه اروپا، به عنوان رهبران این تحول سبز، نمونههای بارزی از این رویکرد هستند. چین، به عنوان 'کارخانه جهان'، به واردات انرژی وابسته است و برای حفظ برتری اقتصادی خود به استقلال انرژی نیاز دارد. اتحادیه اروپا نیز پس از قطع وابستگی به گاز روسیه، به سمت انرژیهای تجدیدپذیر روی آورده است.\پس از حمله روسیه به اوکراین، قیمت گاز در اروپا به شدت افزایش یافت. در مقابل، چین نه تنها با افزایش هزینهها مواجه نشد، بلکه توانست گاز مایع روسیه را با قیمتهای بالا به ژاپن بفروشد، زیرا به لطف منابع تجدیدپذیر، از جمله پنلهای خورشیدی، توربینهای بادی و نیروگاههای برقآبی، به منابع انرژی کافی دسترسی داشت. پیشرفتهای چشمگیر در فناوری حملونقل و استفاده گسترده از خودروهای برقی نیز در این زمینه نقش بسزایی داشته است. چین با پذیرش گسترده خودروهای برقی، به بزرگترین صادرکننده این خودروها در جهان تبدیل شده است. فروش خودروهای برقی در چین در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۲۱ چهار برابر شد و از فروش در سایر نقاط جهان پیشی گرفت. برقیسازی حملونقل تأثیر مستقیمی بر بحران نفت دارد. بر اساس تحلیلهای 'بلومبرگ انئیاف'، تنها به دلیل استفاده از خودروهای برقی، جهان در سال گذشته به طور متوسط ۲.۷ میلیون بشکه نفت در روز صرفهجویی کرده است. این میزان صرفهجویی در آینده افزایش خواهد یافت. اگر جنگ با ایران همزمان با جنگ اوکراین رخ میداد، کمبود نفت و افزایش قیمتها به مراتب شدیدتر میشد.\چین با هدف کاهش وابستگی به واردات نفت از خاورمیانه و همچنین روسیه، استرالیا و آمریکا، به سمت استفاده از خودروهای برقی و پوشش صحرای گبی با پنلهای خورشیدی حرکت کرد. اروپا نیز به منظور رهایی از وابستگی به نفت و گاز روسیه، مسیری مشابه را در پیش گرفت. اما به تدریج، ملاحظات ژئوپلیتیکی جای خود را به عوامل اقتصادی دادند و منابع تجدیدپذیر، ارزانتر و در دسترستر شدند. بحرانهای انرژی سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ باعث کاهش بیش از ۲۰ درصدی قیمت پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی شد، در حالی که کارآیی آنها نیز افزایش یافت. ساخت و راهاندازی این منابع انرژی اکنون آسانتر، سریعتر و ارزانتر از نیروگاههای زغالسنگی، گازی، برقآبی و به ویژه هستهای است. پیش از این، بسیاری از کشورها به دلیل نگرانیهای زیستمحیطی و با هدف استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت انتقالی، تمایلی به استفاده سریع از انرژیهای تجدیدپذیر نداشتند. اما تحولات اخیر در خاورمیانه و احتمال بسته شدن تنگه هرمز، که مسیر صادرات گاز قطر را مسدود میکند، این استراتژی را با چالش مواجه کرده است. با وجود این، استراتژی کلی گذار به انرژیهای تجدیدپذیر تغییر نکرده است، بلکه تنها تاکتیکها دستخوش تغییر شدهاند. بسیاری از کشورها ممکن است از دوره گذار گاز صرف نظر کرده و مستقیماً به سمت انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کنند، در حالی که استفاده از زغالسنگ را نیز در سبد انرژی خود حفظ میکنند
انرژی تجدیدپذیر ترامپ ایران خودرو برقی بحران انرژی