چهارمین جشنواره ملی شعر آیات آغاز شد؛ پذیرش آثار تا ۲۵ آبان

چهارمین جشنواره ملی شعر آیات با محوریت قرآن و اهل بیت از ۲۵ شهریور آغاز شد. مهلت ارسال آثار تا ۲۵ آبان و میزبان استان فارس است.

چهارمین دوره از جشنواره ملی شعر آیات در روز ششم آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، با گذشت بیست روز از باقی‌مانده مهلت ارسال آثار، در جریان است. این رویداد ادبی که تا پایان مهلت مقرر یعنی ۲۵ آبان‌ماه فرصت ثبت آثار را فراهم کرده، هم‌زمان با میزبانی استان فارس در حال برگزاری است. دبیرخانه این جشنواره تاکنون اشعار شاعران را از ۲۲ استان مختلف سراسر کشور دریافت نموده است.

آغاز فراخوان و استقبال گسترده

فراخوان این دوره از جشنواره از ۲۵ شهریورماه به صورت رسمی اعلام شد و زمان‌بندی دقیقی برای مشارکت هنرمندان تعیین گردید. محوریت اصلی این مسابقه، تمرکز بر آموزه‌های قرآن کریم و معارف اهل بیت است. بخش‌های مختلف شامل شعر سنتی، شعر نو و سپید، و همچنین شعر کودک و نوجوان در نظر گرفته شده است. دعوت از تمام علاقه‌مندان به ادبیات از سراسر کشور، نشان‌دهنده گستردگی اهداف این رویداد فرهنگی است.

Also read حقیقت موسیقی بچه‌های کوه آلف؛ ساخته مجید انتظامی

پیشروان آماری در مشارکت

از نظر تعداد نفرات شرکت‌کننده، استان فارس با حضور ۱۶ نفر از مجموع ۸۰ شرکت‌کننده در صدر جدول قرار دارد. اما از نظر تعداد آثار ارسالی، استان قم با ثبت ۴۲ اثر از مجموع ۲۵۰ اثر ارسال‌شده، پیشتاز است. استان‌های قم، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و تهران نیز از دیگر استان‌هایی هستند که با بیشترین مشارکت در این جشنواره، پیشتاز محسوب می‌شوند.

استان‌های مشارکت‌کننده کمتر

علیرغم ظرفیت‌های قرآنی و ادبی قابل توجه، استان‌هایی همچون اردبیل، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان و هرمزگان تاکنون در این جشنواره هیچ‌گونه مشارکتی نداشته‌اند. دبیرخانه جشنواره امیدوار است با اطلاع‌رسانی مناسب از طریق ادارات و موسسات مربوطه، مشارکت خوبی از سوی این استان‌ها نیز در این رویداد ثبت شود.

نقش نهادهای فرهنگی در ترویج

ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و ادارات شهرستانی، موسسات قرآنی و انجمن‌های ادبی، نقش اصلی و تاثیرگذاری در جلب مشارکت شاعران و اهالی ادبیات ایفا خواهند کرد. دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی شعر آیات از عموم شاعران، علاقه‌مندان به ادبیات و اهل ذوق دعوت می‌کند تا در این رویداد بابرکت شرکت کنند و از طریق رقابت معنوی و ادبی خود را معرفی نمایند.