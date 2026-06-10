اگر تاریخ جام جهانی را بررسی کنیم، چند عامل وجود دارد که تیمهای مدعی قهرمانی بهتر است آنها را در نظر داشته باشند؛ عواملی که برخی از آنها بسیار شگفتانگیز هستند.
تاکنون تنها هشت کشور جام قهرمانی جام جهانی را بالای سر بردهاند؛ از جمله آرژانتین که سه بار برنده این عنوان شده استپیشبینی نتایج جام جهانی از سالها پیش یکی از سرگرمیهای جذاب دنیای فوتبال بوده است.
امروزه ابرکامپیوترها، شرکتهای شرطبندی، هواداران حرفهای و حتی مدعیان پیشگویی، همگی تلاش میکنند قهرمان بعدی این رقابتها را حدس بزنند. شهرت پیدا کرده، معتقد است که وقتی پای بهترین تیمها به میان میآید، بسیاری از چیزها به شانس بستگی دارد. او به بخش ورزش بیبیسی میگوید: «عواملی مانند آمادگی یک تیم در روز مسابقه، تصمیمات داور یا حتی برخورد شانسی توپ به تور به جای تیر دروازه، همگی غیرقابل پیشبینی هستند.
» با این حال، اگر تاریخ جام جهانی را بررسی کنیم، چند عامل وجود دارد که تیمهای مدعی قهرمانی بهتر است آنها را در نظر داشته باشند؛ عواملی که برخی از آنها بسیار شگفتانگیز هستند
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