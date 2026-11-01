رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد خرید زمین برای آرامستان‌های جدید بی‌نتیجه مانده است. همچنین رفع خطر گود برج میلاد انجام شد و تصمیمی برای تعطیلی نمایشگاه بین‌الملل گرفته نشد.

مهدی چمران ، رئیس شورای شهر تهران ، در حاشیه جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های شهری و چالش‌های موجود پرداخت. او اعلام کرد که تلاش‌های سه‌ماهه اخیر برای تأمین زمین جدید جهت ایجاد آرامستان‌های پایتخت تاکنون منجر به خرید موفقیتی نشده است.

وضعیت زمین‌های آرامستان و پناهگاه‌های اضطراری

چمران توضیح داد که حدود سه ماه پیش جلسه‌ای در بهشت زهرا(س) برگزار شد و برنامه‌ریزی‌هایی برای زمین‌های شناسایی‌شده انجام گردید، اما متأسفانه خرید زمین جدید با موفقیت مواجه نشده است. او پیشنهاد خرید زمین‌های دیگر را داده و خواستار نتیجه‌گیری نهایی این موضوع پیش از ادامه بحث‌ها شده است. در زمینه پناهگاه‌های اضطراری نیز تأکید کرد که این ساخت‌وسازها نیاز به زمان دارند و نمی‌توان انتظار ساخت سریع داشت. مقرر شده در ساختمان‌های بزرگ مورد بررسی کمیسیون ماده پنج، پناهگاه پیش‌بینی شود و ایستگاه‌های مترو اگرچه قابلیت تبدیل دارند، اما جزو پناهگاه‌های اصلی محسوب نمی‌شوند.

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رفع خطر گود برج میلاد و گودهای پرخطر دیگر

رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد عملیات رفع خطر گود برج میلاد که پیش‌تر برای تبدیل آن به پارکینگ قرارداد بسته شده بود، با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا به پایان رسیده است. او همچنین به وضعیت گودهای پرخطر دیگر از جمله گود منتسب به بابک زنجانی و یکی دیگر در شهرک قدس اشاره کرد و گفت عملیات اجرایی آن‌ها انجام شده است. چمران هشدار داد در صورت عدم اقدام مالکان برای ایمن‌سازی، شهرداری رأسا وارد عمل شده و هزینه را از مالک دریافت می‌کند.

نقد هزینه‌های حمل و نقل عمومی و محدودیت‌های تردد

چمران با رد شایعات محدودیت تردد اتوبوس‌های متروباس در میدان‌ها، توضیح داد که این خودروها به راحتی قادر به گردش در میدان و طی مسیر مستقیم هستند. او درباره افزایش هزینه بلیت مترو بیان کرد که شهروندان هزینه واقعی سفر را پرداخت نمی‌کنند و دولت و شهرداری هرکدام یک‌سوم هزینه را تأمین می‌نمایند. با وجود تورم ۴۷ تا ۴۸ درصدی، افزایش بلیت ۱۵ درصد و عوارض شهرسازی ۳۰ درصد بوده که پایین‌تر از نرخ تورم است.

خودروهای پلاک شهرستان و برنامه نمایشگاه بین‌الملل

در خصوص خودروهای پلاک شهرستان، چمران گفت شورای شهر پیشنهاد دریافت هزینه بیشتر در طرح ترافیک را داده بود که پذیرفته نشد. او معتقد است این خودروها باید برای مدت محدود در تهران تردد کنند و استفاده از پارکینگ برای کسب درآمد توسط برخی شهروندان مورد تأیید نیست. همچنین اعلام کرد هیچ تصمیمی برای جمع‌آوری نمایشگاه بین‌الملل تهران گرفته نشده و از بازدید دو هفته پیش از نمایشگاهی در شهر آفتاب که بدون مشکل برگزار شد، دفاع کرد. او درباره دریافت پول از موتورسیکلت‌ها در محدوده علاءالدین اطلاعی ندارد و نسبت به شایعات قضایی برای معاونان سابق شهرداری سکوت اختیار کرد.

دستور کار جلسه شورای شهر و حفاظت از باغات

چمران دستور کار جلسه یکشنبه شورا را شامل نطق پیش از دستور مهدی اقراریان و گزارش حساب‌های مالی حبیب کاشانی برای شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تشریح کرد. طرح تشکیل قرارگاه مشارکتی برای رسیدگی به مشکلات باغات کن، کوهسار، فرحزاد، حصارک، لتمان و مناطق مشابه نیز بررسی می‌شود. رئیس شورا تأکید کرد نگهداری از این باغات تنها با اقدامات شهرداری ممکن نیست و نیاز به هماهنگی با سایر دستگاه‌های مسئول دارد.