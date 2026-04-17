تحلیل نیویورکر از تغییرات قدرت در جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای و افزایش نقش تندروهای سپاه پاسداران، همراه با جزئیات نقض آتش‌بس در مرز لبنان و اظهارات دونالد ترامپ درباره جنگ با ایران و تحولات خاورمیانه.

تحولات اخیر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران ، به دنبال حملات هوایی اسرائیل که با حمایت اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته و منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای شده، ابهامات تازه‌ای را پیرامون طرف اصلی مذاکره با واشنگتن ایجاد کرده است. مجله نیویورکر در گزارشی فاش کرده که پس از این رویداد، خلاء ناشی از فقدان رهبر، با چهره‌های تندرو سپاه پاسداران پر شده است.

این گزارش تاکید می‌کند که تصمیم‌گیری در ایران یک فرآیند متمرکز نیست و نهادهایی چون سپاه پاسداران، قوه قضاییه و شوراهای امنیتی به صورت جمعی در این تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند. تحلیلگران نیویورکر معتقدند رهبران جدید، رویکردی تندروتر و ریسک‌پذیرتر اتخاذ کرده‌اند، اما هرگونه توافق احتمالی با قدرت‌های جهانی، نیازمند اجماع میان طیف وسیعی از بازیگران قدرتمند داخلی خواهد بود. این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که پیشتر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را «یکی از بدترین تروریست‌های جهان» و «پدر بمب‌های کنار جاده‌ای» توصیف کرده و مسئولیت مرگ بسیاری از نظامیان آمریکایی را متوجه او دانسته بود. ترامپ کشته شدن سلیمانی را ضربه‌ای قابل توجه به جمهوری اسلامی ارزیابی کرده بود. در همین راستا، کمیته بین‌المللی نجات از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان استقبال کرده و آن را «یک مهلت حیاتی و بسیار دیرهنگام برای غیرنظامیانی» دانسته است که هفته‌ها در معرض خشونت بی‌وقفه بوده‌اند. بر اساس گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی، از آغاز درگیری بین اسرائیل و حزب‌الله در اوایل ماه مارس، بیش از ۲۱۰۰ نفر در لبنان کشته، هزاران نفر زخمی و بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند. این کمیته تاکید کرده که آتش‌بس باید فرصتی برای محافظت از غیرنظامیان، تضمین دسترسی پایدار بشردوستانه و ایجاد پایه‌های صلح باشد. با این حال، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده که گلوله‌باران روستاهای خیام و دیبین از سوی اسرائیل، حدود نیم ساعت پس از آغاز آتش‌بس ادامه داشته است. ارتش اسرائیل در حال بررسی این گزارش‌ها بوده و اعلام کرده که شرایط آتش‌بس، هرچند اقدامات تهاجمی را منع می‌کند، اما فضای بیشتری برای «دفاع از خود» باقی می‌گذارد. ارتش لبنان نیز ضمن نقض آتش‌بس توسط اسرائیل، از غیرنظامیان خواسته از بازگشت به جنوب لبنان خودداری کنند. همزمان، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از استقرار جنگنده‌های نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه خبر داده و آمادگی نیروهای خود را اعلام کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، در سخنرانی خود در لاس‌وگاس، خواهان پایان یافتن «خیلی زود» جنگ با ایران شده و مدعی شده است که «خیلی زود به پیروزی» دست خواهند یافت. او با اشاره به پیشرفت «خوب» در جنگ با جمهوری اسلامی، اعلام کرده که آمریکا «می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد». ترامپ همچنین به توانمندی ارتش آمریکا اشاره کرده و گفته که ۱۱۱ موشک شلیک شده به یکی از کشتی‌های این کشور، همگی سرنگون شده‌اند. او بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده و هشدار داده که در صورت عدم آغاز عملیات علیه جمهوری اسلامی، «اتفاقات واقعا بدی می‌توانست رخ دهد» و نتایج اقدامات آمریکا «باورنکردنی و شگفت‌انگیز» خواهد بود. ینس استولتنبرگ، دبیرکل سابق ناتو، آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان را «خبر خوبی» دانسته و ابراز امیدواری کرده این اقدام، گامی به سوی «ترتیبات صلح پایدار» باشد. استولتنبرگ مذاکره را تنها راه پایان دادن به جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی دانسته و با اشاره به اختلال در بازارهای نفت و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی، تورم و رکود جهانی، خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده است. او تاکید کرده که حتی با پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، کاهش قابل توجه در عرضه نفت و گاز، پیامدهای ماندگاری خواهد داشت. در این میان، حزب‌الله لبنان، ضمن ضروری دانستن آتش‌بس، با خلع سلاح خود، مگر در چارچوبی گسترده‌تر برای امنیت ملی، موافقت نخواهد کرد. ترامپ نیز در پلتفرم تروت سوشال، ابراز امیدواری کرده که حزب‌الله لبنان «در این دوره مهم، خوب و درست عمل کند» و صلح برقرار شود





