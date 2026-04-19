رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از تثبیت قیمت طلا و سکه در بازار داخلی خبر داد و این شرایط را فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری دانست. وی کاهش مداوم قیمت‌ها در دو ماه گذشته را پایان یافته تلقی کرد و انتظار رشد تدریجی در آینده را داشت.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در تشریح وضعیت اخیر بازار طلا در ایران و چشم‌انداز پیش روی آن، اظهار داشت: امروز یکشنبه، علیرغم تعطیلی بازارهای جهانی و عدم تغییر در قیمت اونس جهانی طلا که در محدوده ۴۸۵۵ دلار ثابت مانده است، بازارهای داخلی با توجه به نوسانات و افزایش قیمت ارز نسبت به روز گذشته که شاهد کاهش نسبی قابل توجهی بود، امروز با افزایش قیمت روبرو شدند.

وی افزود: در حال حاضر، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲۳۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به قیمت ۱۷ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان معامله می‌شود. در بازار سکه نیز، هر قطعه تمام سکه طرح جدید با افزایش سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر قطعه تمام سکه طرح قدیم با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۷۱ میلیون تومان، هر قطعه نیم سکه با دو میلیون تومان افزایش به ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر قطعه ربع سکه با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش به ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی بانک مرکزی با یک میلیون تومان افزایش به ۲۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. با این وجود، حباب سکه نسبت به روز گذشته با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی به شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

بذرافشان در ادامه به چشم‌انداز بازار داخلی طلا پرداخت و گفت: از ابتدای جنگ رمضان، قیمت طلا در بازار داخلی در محدوده ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۰ میلیون تومان قرار داشت، اما تا امروز شاهد کاهشی نزدیک به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده‌ایم. این در حالی است که بازار جهانی طلا طی دو ماه گذشته روندهای افزایشی و کاهشی زیادی را تجربه کرده است، اما در بازار داخل طی این مدت شاهد کاهش و روند نزولی قیمت طلا بودیم. از سوی دیگر، قیمت سکه طلا نیز در این مدت حدود ۲۳ میلیون تومان کاهش داشته است.

وی معتقد است که امروز قیمت طلا در بازار داخل کاهش خود را طی کرده و در حال حاضر در دامنه ثبات و پایداری قرار دارد. بذرافشان در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که دیگر شاهد نوسانات کاهشی در بازار طلا نخواهیم بود. پس از گذشت دو ماه از کاهش قیمت سکه و طلا و تثبیت این قیمت‌ها، بازار به پایداری رسیده و این زمان، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. این دوره از کاهش قیمت، فرصتی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است تا با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند. ثبات فعلی قیمت‌ها نشان‌دهنده بلوغ بازار و کاهش ریسک‌های احتمالی است.

انتظار می‌رود با عبور از این مرحله، بازار طلا شاهد رشد تدریجی و پایدار باشد. عواملی مانند وضعیت متغیرهای اقتصادی کلان، سیاست‌های ارزی و نرخ بهره، بر روند آینده بازار طلا تأثیرگذار خواهند بود. با این حال، با توجه به شرایط کنونی و کاهش حباب سکه، خرید طلا و سکه در قیمت‌های فعلی می‌تواند یک تصمیم اقتصادی هوشمندانه تلقی شود. کاهش مداوم قیمت‌ها در دو ماه گذشته، نشان‌دهنده اشباع بازار از فروشندگان و آمادگی برای تغییر روند بود. حال که قیمت‌ها به سطوح منطقی‌تری رسیده‌اند، تقاضا برای خرید می‌تواند افزایش یابد.

همچنین، تورم بالقوه در اقتصاد کشور، همواره عامل محرکی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امنی مانند طلا بوده است. با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی و ثبات اونس طلا، افزایش قیمت در بازار داخلی عمدتاً تحت تأثیر عوامل داخلی، به ویژه نوسانات نرخ ارز، بوده است. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت بازار داخلی طلا به تحولات اقتصادی کشور است. با فرض ثبات نسبی نرخ ارز در آینده نزدیک، انتظار می‌رود که بازار طلا نیز روند باثبات‌تری را تجربه کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تاکید بر اهمیت ثبات قیمتی، بیان کرد که بازگشت اعتماد به بازار، نیازمند تضمین این ثبات است. سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت، همواره به دنبال بازارهایی با ثبات و قابل پیش‌بینی هستند. کاهش قابل توجه قیمت سکه در ماه‌های اخیر، فرصتی برای جبران کاهش ارزش دارایی برای برخی از سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. با توجه به روند کاهشی قیمت‌ها و رسیدن به یک نقطه تعادل، پیش‌بینی می‌شود که این روند نزولی متوقف شده و بازار وارد فاز تثبیت یا رشد تدریجی شود.

این تغییر روند می‌تواند برای فعالان بازار، سیگنال ورود محسوب شود. در نهایت، توصیه به سرمایه‌گذاری در این مقطع زمانی، بر اساس تحلیل شرایط فعلی بازار و چشم‌انداز آتی آن صورت گرفته است. لذا، سرمایه‌گذاران باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب و ریسک‌های احتمالی، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند. وضعیت فعلی بازار طلا در ایران، ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. در حالی که اونس جهانی طلا ثبات نسبی را تجربه می‌کند، نوسانات نرخ ارز در داخل کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین قیمت طلا و سکه ایفا می‌کند.

افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر، منجر به رشد قیمت در بازار داخلی شده است، اما این روند با توجه به تثبیت نسبی قیمت‌ها و کاهش حباب سکه، به نظر می‌رسد به سمت پایداری گرایش پیدا کرده است. کاهش قابل توجه قیمت طلا و سکه در دو ماه گذشته، نشان‌دهنده اشباع بازار از سمت فروش و آمادگی برای ورود به فاز جدیدی از بازار است. به اعتقاد کارشناسان، این مرحله، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، زیرا ریسک کاهش قیمت‌ها به حداقل رسیده و احتمال رشد قیمت در آینده نزدیک وجود دارد.

بنابراین، سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. با توجه به چشم‌انداز مثبت و انتظار ثبات قیمت‌ها، بازار طلا می‌تواند به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه تلقی شود. این امر به ویژه در شرایطی که تورم یک چالش اقتصادی باقی مانده است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کاهش حباب سکه نیز نشان‌دهنده تعدیل قیمت‌ها و نزدیکی بیشتر قیمت واقعی به ارزش ذاتی آن است که این خود یک نشانه مثبت برای بازار تلقی می‌شود.

در مجموع، بازار طلا در ایران در حال حاضر در نقطه‌ای قرار گرفته است که شاهد تثبیت قیمت‌ها و کاهش نوسانات هستیم. این شرایط، بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم می‌کند و انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده، شاهد روندی باثبات و احتمالا رو به رشد در این بازار باشیم.





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بازار طلا سرمایه‌گذاری قیمت سکه نرخ ارز اتحادیه طلا و جواهر

United States Latest News, United States Headlines